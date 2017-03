Minister spraw zagranicznych Hiszpanii Alfonso Dastis: We Włoszech nie ma uchodźców

UE zaakceptowała plan relokacji uchodźców na terenie 28 krajów Wspólnoty w 2015 roku. Zgodnie z tymi planami do Hiszpanii miało trafić ok. 16 200 uchodźców. Dotychczas jednak - jak czytamy w thelocal.es - Hiszpania przyjęła 1100 uchodźców.

- Obecnie sytuacja wygląda tak, że (w Europie) nie ma 160 tysięcy uchodźców spełniających kryteria uwzględnione w decyzji UE - powiedział szef hiszpańskiego MSZ Alfonso Dastis przed komisją parlamentarną.

- We Włoszech uchodźców nie ma w ogóle. To wszystko nielegalni imigranci. W Grecji jest od 55 do 60 tysięcy uchodźców, dlatego sądzę, że byłoby zasadne, by ustalić liczbę uchodźców, którzy mają być relokowani do Hiszpanii, na podstawie tych szacunków - tłumaczył Dastis.

Tymczasem przed trzema tygodniami w Barcelonie odbyła się wielka manifestacja, której uczestnicy domagali się, by hiszpański rząd jak najszybciej wywiązał się ze swojego zobowiązania do przyjęcia części uchodźców. W demonstracji brało udział ponad 100 tysięcy osób.