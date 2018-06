Naukowcy: Przyjmowanie uchodźców pomaga gospodarce AFP

Z raportu francuskich ekonomistów wynika, że uchodźcy, którzy przybyli do Europy podnieśli wydajność gospodarek krajów, do których przybyli, doprowadzili do zmniejszenia bezrobocia a ich obecność nie skutkowała nadmiernym obciążeniem wydatków publicznych - informuje Reuters.