Trump: Niemcy przyjęły imigrantów i przestępczość wzrosła o 10%

"Liczba przestępstw w Niemczech wzrosła o 10 procent (władze nie chcą ich zgłaszać) od czasu przyjęcia imigrantów. Inne kraje są jeszcze gorsze. Bądź mądra, Ameryko!" - zaatakował na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

W poniedziałek Trump zapowiedział, że nie pozwoli, by jego kraj stał się "obozem dla imigrantów", po tym, jak jego administracja spotkała się z krytyką za separację dzieci imigrantów od ich rodziców na granicy z Meksykiem. Nawiązał przy tym do kryzysu uchodźczego w Europie.

To efekt krytyki administracji Trumpa za to, że dwa tysiące dzieci zostało oddzielonych od rodziców od połowy kwietnia do końca maja wśród migrantów, którzy z Hondurasu i innych krajów starają się przez Meksyk dostać do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem specjalistów z zakresu medycyny, może to u dzieci spowodować trwały uraz psychiczny.

- Stany Zjednoczone nie będą obozem dla imigrantów i nie będzie to obiekt dla uchodźców. Nie będzie. Spójrzcie na to, co się dzieje w Europie, spójrzcie na to, co się dzieje w innych miejscach - nie możemy pozwolić, żeby tak stało się z USA, nie na mojej "zmianie" - mówił w poniedziałek Trump w Białym Domu.

We wtorek Trump zaatakował za politykę migracyjną Niemcy. "Liczba przestępstw w Niemczech wzrosła o 10 procent (władze nie chcą ich zgłaszać) od czasu przyjęcia imigrantów. Inne kraje są jeszcze gorsze. Bądź mądra, Ameryko!" - napisał na Twitterze.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

"Jeśli nie masz granic, nie masz kraju!" - dodał amerykański prezydent, dodając, że "problemem są Demokraci". "Oni nie dbają o przestępczość i chcą nielegalnych imigrantów, bez względu na to, jak bardzo są źli".

"Nie mogą wygrać na swojej strasznej polityce, więc postrzegają ich jako potencjalnych wyborców" - napisał o politykach Partii Demokratycznej.