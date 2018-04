MSZ: Nie przyjęliśmy żadnych uchodźców z relokacji

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla "Le Figaro" oœwiadczył, że Polska przyjęła 2700 migrantów przysłanych przez Europę Zachodniš. Jego resort w oœwiadczeniu wyjaœnia: wypowiedŸ nie dotyczyła mechanizmu przymusowej relokacji w ramach Unii Europejskiej.

Jacek Czaputowicz udzielił wywiadu francuskiemu dziennikowi "Le Figaro", w którym przede wszystkim mówił o kwestii kryzysu migracyjnego w Europie. Szef MSZ podkreœlił, że Polska przyjęła ponad milion uchodŸców z Ukrainy, przede wszystkim z ogarniętego wojnš Donbasu.

Czaputowicz dodał jednak również, że Polska przyjęła 2,7 tys. migrantów przysłanych do kraju przez Europę Zachodniš. Według minister nie chcieli oni zostać w Polsce z powodu "niskiej stopy życiowej".

Słowa ministra wywołały zdziwienie m.in. marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego czy rzeczniczki rzšdu Joanny Kopcińskiej.

Do sprawy odniósł się w oœwiadczeniu resort Czaputowicza. "WypowiedŸ szefa MSZ dotyczy osób, dla których Polska była krajem pierwszego wjazdu do UE i które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie unijnym. Zgodnie z prawem UE takie osoby sš zawracane do państwa pierwszego wjazdu - w tym wypadku do Polski - w celu rozpatrzenia wniosku azylowego. Jest to zwišzane z położeniem geograficznym naszego kraju (graniczne państwo strefy Schengen) i traktowaniem przez obywateli państw trzech terytorium RP jako strefy tranzytowej do innych państw UE" - czytamy w komunikacie umieszczonym na Twitterze.

"Od 2015 r. do końca 2017 r. przeprowadzono efektywne transfery ok. 3,7 tys. osób" - wyjaœniał MSZ, zastrzegajšc, że "wypowiedŸ szefa polskiej dyplomacji nie dotyczyła mechanizmu przymusowej relokacji obywateli państw trzecich".

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP @MSZ_RP 11 kwietnia 2018

"Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu rozwišzaniu" - zaznaczył resort dyplomacji.

Polska miała przyjšć 6,1 tys. uchodŸców na mocy ustaleń z 2015 roku.