HRW: Turcy strzelają do uchodźców

HRW: Turcy strzelajš do uchodźców

Strażnicy graniczni z Turcji strzelajš do uchodŸców, którzy starajš się przedostać do Turcji z ogarniętej wojnš domowš Syrii - alarmuje Human Rights Watch. HRW informuje również, że Turcy prowadzš deportacje uchodŸców do prowincji Idlib, gdzie sš prowadzone działania wojenne.

