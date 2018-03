Duńska polityk: Mocne słowa, jak na kogoś kogo Dania gości

Mette Frederiksen, liderka opozycyjnej Socjaldemokracji Danii została skrytykowana za odpowiedŸ na komentarz jednej z internautek, której Frederiksen wypomniała fakt, iż nie jest rodowitš Dunkš.

Na profilu facebookowym Frederiksen krytyczny pod jej adresem wpis umieœciła kobieta, która jest Dunkš somalijskiego pochodzenia.

"Socjaldemokraci stracili mój głos z powodu Frederiksen" - napisała kobieta. "Nigdy nie postawię krzyżyka obok partii, której polityka sprawia, że nie miałabym szans ubiegać się o azyl" - dodał.

Kobieta wyraziła też obawę, że polityka imigracyjna proponowana przez Frederiksen doprowadzi do odejœcia od tolerancji jakiej hołdujš Duńczycy.

"To mocne słowa od młodej kobiety, której Dania udzieliła goœciny" - odpowiedziała Frederiksen. Dodała, że "oczywiœcie istnieje limit liczby osób, które Dania może przyjšć".

Słowa Frederiksen spotkały się z krytykš politycznych rywali tej partii. Pernille Skipper, rzeczniczka Czerwono-Zielonych (Enhedslisten) oskarżyła Frederiksen o to, że sugeruje ona, iż nieetniczni Duńczycy nie mogš brać udziału w debacie publicznej.

- Co się dzieje z Mette Frederiksen? Jeœli ktoœ przyjechał do Danii jako uchodŸca, nie ma takiego prawa jak pozostali Duńczycy do krytykowania Socjaldemokratów w kwestii ich polityki imigracyjnej? - pytała z kolei Johanne Schmidt-Nielsen, inna polityk Czerwono-Zielonych.

Hanna Mohamed Hassan, kobieta, której liderka socjaldemokratów odpowiedziała na komentarz, wyraziła oburzenie, że "potencjalny premier może użyć kwestii etnicznych w debacie na temat problemów społecznych". - Ponad wszystko jestem tylko zaniepokojonym obywatelem - dodała.

Frederiksen zapewniła jednak, że nie odmawia nikomu prawa do udziału w debacie publicznej. - Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli debatować na równych warunkach - podkreœliła.