Węgry potajemnie przyjęły 1300 uchodźców

Mimo antyimigranckiej propagandy Węgry przyjęły 1300 uchodŸców, ale rzšd nie ujawnił tego "dla dobra beneficjentów" - ujawnia wiceminister spraw zagranicznych Węgier w rozmowie z maltańskim dziennikiem.

Zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Kristóf Altusz w rozmowie z "Times of Malta" ujawnił, że przyjęcie 1300 uchodŸców zostało zatajone przez władze po to, by "beneficjenci tego rozwišzania" nie zostali poszkodowani.

Polityk powiedział też, że ostry antyimigrancki język, jakim posługuje się Viktor Orban, nazywajšcy imigrantów "muzułmańskimi najeŸdŸcami", to jedynie "język polityki", który - krytykowany na Zachodzie, na Węgrach nie robi takiego wrażenia.

Altusz zapewnił w rozmowie z "Times of Malta", że osoby, których sytuacja kwalifikuje do ubiegania się o status uchodŸcy, "mogš przybyć na Węgry".

Słowa węgierskiego wiceministra prostował jego zwierzchnik, szef MSZ Péter Szijjártó. Zapewnił, że Węgry udzielajš schronienia osobom chronionym przez konwencje genewskie lub ubiegajšce się o azyl oraz że nie majš one nic wspólnego z nielegalnymi imigrantami, których UE poprzez ustalone kwoty ma zamiar rozlokować w całej Europie.

I choć minister spraw zagranicznych zapewnia, że procedura udzielania azylu uchodŸcom, którzy składajš taki wniosek, jest stosowana od lat, ultraprawicowy Jobbik nazwał przyjęcie uchodŸców "kombinatorstwem stulecia".

Przewodniczšcy Jobbik Gábor Vona zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, na którym będzie się domagać, aby Viktor Orban wyjaœnił, kim sš przyjęci uchodŸcy, jak trafili na Węgry i gdzie przebywajš. Nie wyklucza też powołania parlamentarnej komisji œledczej, która miałaby się zajšć wyjaœnienie te sprawy.

Rzecznik partii z kolei, Peter Jakab, oœwiadczył z kolei, że jeœli premier Orban nie będzie chciał takich informacji udzielić, będzie to oznaczało, że "za plecami ludzi spełnił unijne żšdania".

Rzšdzšcy Fidesz zaprzecza przyjęciu uchodŸców, twierdzšc, że Jobbik "miesza sprawy". Partia Viktora Orbana zapewnia, że na mocy forsowanych przez UE kwot na Węgry nie trafił ani jeden uchodŸca. Ci zaœ, którym przyznano azyl polityczny, otrzymali go na mocy konwencji genewskich.

Jak przypomina Onet.pl, na mocy ustalonych przez Unię w 2015 roku kwot, na Węgry miałoby trafić 1294 uchodŸców.