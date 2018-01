Norwegia: Nowych uchodźców tak mało, jak w 1995 r.

W 2017 roku liczba wniosków o azyl złożonych w Norwegii była niemal dziesięciokrotnie mniejsza od liczby takich wniosków złożonych w 2015 roku - wynika z danych przedstawionych przez Norweski Urzšd ds. Imigracji (Utlendingsdirektoratet, UDI).

Łšcznie w 2017 roku złożono w Norwegii 3500 wniosków o azyl, podczas gdy w 2015 roku było aż 30 tysięcy takich wniosków. Z danych podanych przez norweski urzšd wynika, że liczba nowych wniosków o azyl była szczególnie niska w ostatnich miesišcach roku.

Większoœć osób, które prosiły w 2017 roku o azyl w Norwegii, przybyło do tego kraju z obozów dla uchodŸców we Włoszech i w Grecji. WyraŸnie zwiększyła się liczba imigrantów z Turcji, co ma zwišzek z sytuacjš politycznš w tym kraju, w którym wcišż trwajš przeœladowania osób podejrzanych o zwišzki z puczystami, którzy w lipcu 2016 roku próbowali zbrojnie przejšć władzę w Turcji.

W zwišzku z mniejszš liczbš imigrantów w Norwegii w ostatnich 12 miesišcach liczba oœrodków dla imigrantów zmniejszyła się ze 150 do 50. Obecnie przebywa w nich 5100 osób (w 2015 roku - 13400). Do końca 2018 roku zamknięte majš zostać kolejne oœrodki - liczba działajšcych placówek tego typu spadnie do 27.

Norwescy urzędnicy spodziewajš się, że w 2018 roku w kraju tym zostanie złożonych ok. 3 tysišce wniosków o azyl.

Z danych podanych przez UDI wynika też, że w 2017 roku kraj ten przyjšł 4700 imigrantów w ramach łšczenia rodzin. Ponad połowa z nich pochodziła z Syrii.

W 2017 roku norwescy urzędnicy rozpatrzyli 7 tys. wniosków o azyl. W ok. 60 proc. przypadków wnioski te rozpatrzono pozytywnie.