Włosi chcą przenieść 10 tys. uchodźców z obozów w Libii do UE

Do dziesięciu tysięcy osób zostanie w 2018 roku przeniesionych z obozów dla uchodźców w Libii do Europy - zapowiedział włoski rząd.

Inicjatywa ma być częścią starań państw Unii Europejskiej, podejmowanych w związku z pogarszającymi się warunkami w Libii, gdzie tysiące ludzi koczuje w nieludzkich warunkach.

- Do 2018 roku do dziesięciu tysięcy uchodźców będzie mogło przybyć do Europy bez ryzyka, przez korytarze humanitarne - powiedział włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti w wywiadzie dla gazety "La Repubblica".

Informacja ta pojawiła się po tym, gdy 162 w ostatni piątek samolot z 162 osobami na pokładzie wylądował na lotnisku wojskowym Pratica di Mare pod Rzymem. To część operacji ewakuacji do Włoch uchodźców przebywających w libijskich ośrodkach, które znalazły się w ogniu krytyki obrońców praw człowieka ze względu na panujące tam warunki. W grupie tej znalazły się samotne matki, sieroty i osoby niepełnosprawne.

W Libii przebywa około 400 tys. migrantów, w tym około 36 tys. dzieci - informowała w tym miesiącu agencja UNICEF razem z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Celem IOM na 2018 jest repatriacja 30 tys. migrantów do ich krajów ojczystych w ramach programu dobrowolnych powrotów. W tym roku organizacji udało się odesłać do domów ok. 15. tys. osób.

- Zgodnie z celami IOM 30 migrantów bez prawa do azylu będzie mogło być repatriowanych do swoich krajów na zasadzie dobrowolności - powiedział w wywiadzie Minniti. - Z pomocą władz libijskich stworzyliśmy nowy model zarządzania po drugiej stronie Morza Śródziemnego - dodał minister.

ONZ wzywało wcześniej do zamykania kontrolowanych przez libijski rząd ośrodków, by zapobiec procederowi handlu ludźmi.

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, w 2017 r. na Morzu Śródziemnym zginęło ponad 3 100 osób próbujących przedostać się z Afryki Północnej do Europy. Organizacja dodaje, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa.