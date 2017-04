Rafał Kostrzyński: Uchodźcy potrzebują tego co my

Jak bumerang powraca temat uchodźców, którzy znowu przemierzają Morze Śródziemne, aby dostać się do Europy. - W 2015-2016 r. mieliśmy odejście od tej normy. Sytuacja tych osób mniej więcej wraca do normy - mówił Kostrzyński. - Pytanie czy dlatego, że sytuacja w ich krajach wraca do normy, czy dlatego, że możliwości dotarcia do Europy stały się trudniejsze - dodawał.

- Ok. 35 tys. osób, które dotarły w tym roku do Włoch, to nie są wielkie liczby. Problemem jest to, że Włochy już mają przeciążony system azylowy - mówił rzecznik UNHCR.

Kostrzyński mówił o rozwiązaniu funkcjonującym w Libanie graniczącym z ogarniętą wojną Syrią, które jest zupełnie inne od tego, do którego przywykła Europa. - W Libanie nie ma obozów dla uchodźców, bo mają z tym niemiłe doświadczenia. Uchodźcy mogą mieszkać w prowizorycznych miasteczkach, ale nie stworzonych przez jakieś organizacje - mówił gość.

Według niego problem jest szerszy, bo nie chodzi tylko o przyjęcie uchodźców, ale o stworzenie im warunków do normalnego funkcjonowania. - Niech te osoby, które uciekną przed wojną i prześladowaniami, znajdą w Europie wsparcie. Tak żeby mogły potem wrócić do ojczyzny - mówił Kostrzyński. - W całej sytuacji nie chodzi o to, że potrzebują brezentu nad głową. Potrzebują mniej więcej tego samego, co ja czy pani. Potrzebują pracy, bo ile można trwać, nie posyłając dzieci do szkoły - dodał.

Foto: tv.rp.pl

Zdaniem gościa problem wynika z tego, że nie wszystkie państwa Unii Europejskiej chcą jednakowo pomagać. - Rozwiązania są, ale do tego żeby je wdrażać, to potrzebna jest wola wspólnoty międzynarodowej - mówił Kostrzyński. Jego zdaniem wynika to z tego, że część państw chce pomagać, ale inne nie są tym zainteresowane.

Czy model węgierski to jeszcze pomoc uchodźcom? - Jeżeli zamykanie rodziny z małymi dziećmi w kontenerze otoczonym drutem kolczastym, ktoś nazywa pomocą humanitarną, to nie ma pojęcia na czym polega pomoc humanitarna - komentował Kostrzyński. - Nie można karać kogoś za to, że ucieka przed wojną. Azyl nie może być traktowany jako przestępstwo.