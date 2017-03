Austria będzie płacić uchodźcom po 1000 euro za wyjazd

Foto: By Zairon (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

1000 zamiast 500 euro mają otrzymywać ci imigranci ubiegający się o azyl, którzy zdecydują się dobrowolnie opuścić Austrię - poinformował szef austriackiego MSW Wolfgang Sobotka.