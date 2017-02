Przemytnicy podają 13-letnim imigrantkom progesteron, bo spodziewają się gwałtu

Przemytnicy ludzi wstrzykują nawet 13-letnim dziewczynkom progesteron - hormon odpowiedzialny za podtrzymanie ciąży, który podawany kobiecie nie będącej w ciąży jest środkiem antykoncepcyjnym - ponieważ zakładają, że większość z nich może zostać zgwałcona podczas próby dostania się do Europy - alarmuje "The Indepedent".