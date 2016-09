Turcja będzie kształcić młodych uchodźców

Tusk zwróci się do krajów UE o pomoc dla Bułgarii ws. migrantów

Młodzi Syryjczycy mają trafić do tureckich szkół w roku szkolnym 2016/2017. Obecnie w Turcji przebywa ok. 814 tysięcy Syryjczyków w wieku szkolnym. W ubiegłym roku do szkół w Turcji chodziłok 340 tys. uchodźców z Syrii.

- W tym roku chcielibyśmy zapewnić edukację wszystkim. Niestety, jest to możliwe tylko w przypadku od 400 do 450 tysięcy z nich - wyjaśnił minister.

Erdem podkreślił, że Turcja nie dostała jeszcze 3 miliardów euro pomocy od UE, która miała być przekazana na utrzymanie uchodźców, w związku z czym koszty nauki Syryjczyków opłaci z własnego budżetu.

- Już dziś w Turcji uczy się 18 milionów uczniów. Kolejnych 8 milionów również podnosi swoje kwalifikacje. Dodanie do tej liczby 800 tys. uchodźców to duża odpowiedziałność - stwierdził Erdem.

Turcja twierdzi, że tamtejszy rząd i organizacje pozarządowe wydały na utrzymanie 3 milionów uchodźców od 2011 roku aż 25 miliardów dolarów.

Rok szkolny zaczął się w Turcji 19 września.