Sąd: 40 tys. zł zadośćuczynienia m.in. za brak chęci na seks

Mężczyzna w wieku 54 lat nie jest „dziarskim młodzieńcem”, nie jest on również „bardzo starym mężczyznš”, dla którego sfera życia seksualnego nie odgrywa już żadnej roli – stwierdził w niedawnym wyroku Sšd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawa dotyczyła mężczyzny poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym – czołowego zderzenia dwóch samochodów. Na jego skutek Krzysztof G. (imię fikcyjne) oprócz odniesionych obrażeń fizycznych, musiał rozpoczšć leczenie u specjalisty seksuologa w zwišzku z problemami psychicznymi oraz brakiem chęci współżycia. Zgłaszał osłabienie erekcji.

Jak wskazano w aktach sprawy, przed wypadkiem mężczyzna był w pełni sprawnym mężczyznš, a współżycie było satysfakcjonujšce dla i jego żony. Seksuolog zalecił mu stosowanie farmakoterapii. Podczas wizyt omawiał psychogenne podłoże problemu - wpływ urazu psychicznego (wypadku).

Mężczyzna wystšpił na drogę sšdowš przeciwko firmie ubezpieczeniowej, gdzie polisę OC miał wykupionš sprawca wypadku.

Dokonujšc oceny krzywdy doznanej przez Krzysztofa G. Sšd Okręgowy oprócz cierpień fizycznych uwzględnił także dysfunkcję seksualnš pod postaciš utrwalonego osłabienia pożšdania seksualnego. – Dla młodego mężczyzny tego rodzaju dolegliwoœci sš szczególnie istotnie, znaczšco wpływajš na jego jakoœć życia, a także życia jego rodziny – wskazał sšd.

Uwzględniajšc wszystkie okolicznoœci, sšd uznał, iż adekwatna do rozmiaru doznanych krzywd tytułem zadoœćuczynienia powinna być kwota 58 tys. zł. Bioršc pod uwagę wypłaconš przez ubezpieczyciela kwotę 18 tys. zł, sšd zasšdził tytułem dalszego zadoœćuczynienia kwotę 40 tys. złotych.

Firma ubezpieczeniowa wniosła apelację od tego wyroku. Sprowadza się ona głównie do zakwestionowania oceny jednego z dowodów przeprowadzonych w pierwszej instancji, a mianowicie dowodu z opinii biegłego seksuologa. Zdaniem ubezpieczyciela sšd bezkrytycznie oparł się na tej opinii, choć nie jest ona kategoryczna, a nadto oparta została na przestarzałych metodach badawczych.

Z tym zarzutem nie zgodził się Sšd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 690/17). - Odnoœnie metody badawczej zastosowanej przez biegłego, tzw. testu R.. to – wbrew twierdzeniom apelacji – biegły nie wskazał, że jest to metoda przestarzała i powszechnie krytykowana. Biegły wskazał jedynie, że jest to metoda stara, jednakże cały czas stosowana w seksuologii sšdowej i mimo pewnej krytyki ceniona. Apelujšcy odnoszšc się jedynie do tej częœci opinii biegłego całkowicie pomija dalszš częœć jego wywodów przedstawionych w ramach ustnej uzupełniajšcej opinii, a mianowicie, że test ten nie miał decydujšcego znaczenia w diagnostyce powoda, potwierdził jedynie przeprowadzony wczeœniej wywiad, a wnioski opinii biegły oparł na analizie całego materiału dowodowego – wskazano w uzasadnieniu.

Co więcej, Sšd Apelacyjny uznał za niedopuszczalne dywagacje apelacji o przyczynach zaburzeń erekcji czy zmniejszeniu ochoty na seks u mężczyzn w wieku, bowiem nie miały one żadnego oparcia w stanie faktycznym sprawy. – Ale nawet używajšc tej nomenklatury apelacji, że mężczyzna w wieku 54 lat nie jest „dziarskim młodzieńcem", nie jest on również „bardzo starym mężczyznš", dla którego sfera życia seksualnego nie odgrywa już żadnej roli – napisano w uzasadnieniu.