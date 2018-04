Ksiądz nie zgłosił ślubu do USC, parafia zapłaci 115 tys. zł odszkodowania - wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

Parafia będzie musiała zapłacić kobiecie odszkodowanie, ponieważ proboszcz nie przekazał do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie zaœwiadczenia o złożeniu oœwiadczeń o wstšpieniu w zwišzek małżeński - uznał w lutym Sšd Okręgowy w Toruniu.

Elżbieta D. pracowała we Włoszech jako opiekunka starszej kobiety. W 2003 roku poznała tam znajomego swojej podopiecznej, z którym z czasem weszła w bliższe relacje. Postanowili się pobrać. Oœwiadczenia o wstšpieniu w zwišzek małżeński złożyli przed polskim duchownym 4 lutego 2006 roku.

Cztery lata póŸniej mšż pani Elżbiety zmarł. Po œmierci męża kobieta dowiedziała się, że zawarty w 2006 roku zwišzek małżeński nie wywołał skutków cywilnoprawnych, ponieważ proboszcz parafii nie przekazał w wymaganym terminie do Urzędu Stanu Cywilnego wymaganego zaœwiadczenia.

Spowodowało to, iż kobieta nie mogła dziedziczyć po zmarłym, ani też otrzymać po nim renty. Jej zdaniem za szkody te odpowiadała parafia, gdzie złożyli oœwiadczenia o wstšpieniu w zwišzek małżeński, bowiem po stronie ówczesnego doszło do wielokrotnego naruszania obowišzków.

Kobieta wystšpiła na drogę sšdowš. Domagała się 400 tys. zł. Jak wyliczała, miesięczna wartoœć œwiadczenia, które otrzymywałaby wynosiłaby ok. 2 230 zł. Bioršc pod uwagę, że przeciętna długoœć życia kobiet w Polsce wynosi 80 lat, wysokoœć dalszego odszkodowania należnego powódce wyniosłaby około 580 tys. zł.

Parafia wniosła o oddalenie powództwa, tłumaczšc, że kobieta przed zawarciem małżeństwa nie przedstawiła ówczesnemu proboszczowi pozwanej parafii, zaœwiadczenia stwierdzajšcego brak okolicznoœci wyłšczajšcych zawarcie małżeństwa.

Na gruncie opisywanej sprawy, Sšd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt I C 2206/12) odniósł się do problemu odpowiedzialnoœci odszkodowawczej w zwišzku z uchybieniami duchownego przy zawarciu małżeństwa. - Wœród wspomnianych uchybień, w literaturze wskazuje się na: przyjęcie przez duchownego oœwiadczeń woli zawarcia jednoczeœnie małżeństwa œwieckiego bez przedstawienia mu zaœwiadczenia wydanego przez kierownika USC o braku przeszkód małżeńskich; zaniedbanie duchownego odnoœnie do zaœwiadczenia stwierdzajšcego zawarcie małżeństwa wyznaniowego i złożenie oœwiadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa œwieckiego; niedopełnienie obowišzku przekazania w terminie 5 dni dokumentów dotyczšcych zawarcia małżeństwa do USC. Jak się ponadto wskazuje, uchybienia te należy ocenić jako niedbalstwo polegajšce na niedołożeniu przez duchownego należytej starannoœci co do obowišzków przy zawieraniu małżeństwa – wyjaœnił sšd. Obowišzki te okreœlone zostały w art. 8 Kodeks rodzinny opiekuńczy, a także w Instrukcji Episkopatu Polski dotyczšcej małżeństwa konkordatowego. Przepis art. 415 Kodeksu cywilnego wišże odpowiedzialnoœć odszkodowawczš z każdš postaciš winy. Stanowi on podstawę odpowiedzialnoœci duchownego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, w przypadku Koœcioła Rzymskokatolickiego za szkodę odpowiedzialnoœć może ponieœć również parafia (art. 416 Kodeksu cywilnego). W grę może wejœć także odpowiedzialnoœć za duchownego, któremu powierzono uczestniczenie przy zawarciu małżeństwa. W takim wypadku podstawę odpowiedzialnoœci stanowił będzie art. 430 KC. – W tym wypadku odpowiedzialnoœć parafii jest solidarna ze wspomnianym duchownym – wskazał SO w Toruniu.

W sprawie ustalono, że ówczesny proboszcz pozwanej parafii dopełnił obowišzku szczegółowego poinformowania stron o obowišzujšcych przepisach prawa i wymogach formalnych, zapewniajšc jednoczeœnie nupturientów, że przedłożyli kompletne dokumenty pozwalajšce na zawarcie małżeństwa konkordatowego. Sšd ustalił, że małżonkowie nie posiadali stosownych zaœwiadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego, a powódka nigdy o takie zaœwiadczenie nie występowała.

W konsekwencji niedopełnienia przez duchownego pozwanej parafii obowišzków, tj., nieprzekazania do Urzędu Stanu Cywilnego w T. w wymaganym terminie zaœwiadczenia o złożeniu oœwiadczeń o wstšpieniu w zwišzek małżeński, małżeństwo zawarte przez powódkę nie wywołało skutków cywilnoprawnych, o czym powódka dowiedziała się po œmierci męża.

Sšd nie miał wštpliwoœci, że na skutek nie poinformowania powódki o koniecznoœci dostarczenia kompletnych dokumentów oraz w konsekwencji nie przekazania przez duchownego do Urzędu Stanu Cywilnego oœwiadczeń stron o wstšpieniu w zwišzek małżeński, powódka poniosła szkodę, i nakazał pozwanej parafii wypłatę 115 tys. zł.