Algorytm a nie sąd wyliczy odszkodowanie z OC

Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego pracuje nad wyhamowaniem wzrostów składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy samochodów.

W ostatnim czasie przedstawiony został projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przygotowany przez fundację Warsaw Enterprise Institute. Mówi się w nim m.in. o wprowadzeniu algorytmu służącego ustalaniu wysokości zadośćuczynienia.

Proponowane rozwiązania krytykuje Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba wskazuje, że wprowadzenie algorytmu służącego ustalaniu wysokości zadośćuczynienia będzie sprzeczne nie tylko z polską kulturą prawną czy też ustawą zasadniczą, naruszając konstytucyjne prawo każdego z obywateli do sądu, ale także spowoduje negatywne skutki społeczne, stanowiąc potencjalnie istotne obciążenie dla znacznej grupy właścicieli pojazdów.

PIDiPO wskazuje również, że w wielu przypadkach przyznanie uprawnionym świadczenia wyłącznie na podstawie sztywnych kryteriów bez możliwości uwzględnienia indywidualnych czynników wpływających na sytuację poszkodowanego czy uprawnionego, będzie stanowiło naruszenie kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.

Zdaniem PIDiP wprowadzenie zmian w proponowanym kształcie może naruszać konstytucyjne prawa każdego z obywateli do sądu.- W przypadku bowiem, gdy, jak proponują projektodawcy, ustalone mechanizmy szacowania wartości zadośćuczynień czy katalog osób uprawnionych będą stanowiły część ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, sądy orzekające w przedmiocie wysokości zadośćuczynienia nie będą mogły dokonać weryfikacji czy wypłacona przez zakład ubezpieczeń kwota uwzględnia wszystkie elementy krzywdy wyrażone w dotychczasowym dorobku judykatury – wskazuje Izba. - W takim przypadku rola składu orzekającego będzie ograniczona wyłącznie do ustalenia, czy ubezpieczyciel zrealizował obowiązki o charakterze formalnym, tj. właściwie określił stopień pokrewieństwa czy inne elementy wpływające na prawo do wypłaty zadośćuczynienia, czy też stopień przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody. Taka marginalizacja roli sądu, będzie, w ocenie naszej organizacji, stanowiła faktyczne ograniczenie prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji – czytamy w opinii.

Do projektu założeń krytycznie odniósł się też na swojej stronie internetowej Rzecznik Finansowy. - Odbiega on od uprzednich zapewnień i jest skrajnie niekorzystny dla poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin. Stąd, po jego pogłębionej analizie odczytujemy go jako daleko idącą, a wręcz rażącą próbę pogwałcenia słusznych praw poszkodowanych – wskazuje Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.