Aleksander Daszewski: Po uchwałach Sądu Najwyższego OC 30-40 zł w górę

Sšd może przyznać zadoœćuczynienie najbliższym dziecka, które doznało z czyjejœ winy ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu - to sedno trzech jednobrzmišcych uchwał poszerzonego, siedmioosobowego składu Sšdu Najwyższego, jakie wydano w ubiegłym tygodniu.

Na ich temat we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE Marek Domagalski rozmawiał z Aleksandrem Daszewskim, radcš prawnym w Biurze Rzecznika Finansowego. To właœnie rzecznik skierował jedno z pytań, które rozstrzygnšł SN.

- Sšd Najwyższy otworzył furtkę, pytanie jest o to, co napisze w uzasadnieniu, do jakich stanów te uchwały będš miała zastosowanie – tłumaczył Daszewski. – Z mojej perspektywy, nie jest dopuszczalne to roszczenie, jeżeli ktoœ złamie nogę. Kierujšc to zapytanie mieliœmy na myœli stany wegetatywne, terminalne, np. porażenie czterokoniczynowe – zaznaczył.

Z obliczeń Rzecznika Finansowego wynika, że uchwała Sšdu Najwyższego będzie kosztowała cały sektor ubezpieczeniowy od 700 mln zł do 1 mld zł. – Przekładajšc to na œredniš cenę polisy, to jest 30-40 zł więcej na rocznej polisie komunikacyjnej OC – wskazał Daszewski.