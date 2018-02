Kiedy można otrzymać rekompensatę za problem z przesiadką na lotnisku

205 tys. pasażerów nie zdšżyło na kolejny samolot podczas przesiadki na polskich lotniskach w 2017 roku. Sš oni uprawnieni do wypłaty odszkodowań za utracone połšczenia lotnicze o łšcznej wartoœci blisko 306 mln złotych - wyliczyła firma AirHelp.

Podróżni często korzystajš z „lotów łšczonych", czyli z przesiadkš. Czasami, by obniżyć koszty biletów, a niejednokrotnie, ponieważ jest to jedyna możliwa opcja, by dotrzeć do mniej popularnego miejsca.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W sytuacji, gdy pasażer nie zdšży na kolejny samolot podczas swojej dwuetapowej podróży lotniczej, przewoŸnik powinien zaoferować mu transport alternatywny. Ponadto, jeżeli dotrze on do miejsca docelowego min. 3 godziny po planowanym terminie, a doszło do tego z winy linii lotniczej (a nie ze względu np. na złe warunki pogodowe czy strajki) to ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokoœci od 250 do 600 euro.

Warunkiem otrzymania rekompensaty oraz transportu alternatywnego jest to, aby oba loty zostały kupione razem i posiadały ten sam numer rezerwacji. PrzewoŸnik obsługujšcy zakłócony lot jest również odpowiedzialny za problemy z kolejnymi lotami podczas wieloetapowej podróży, nawet jeżeli sš one wykonywane przez inne linie lotnicze.

AirHelp radzi, aby dokonujšc rezerwacji lotów łšczonych pamiętać o czasie potrzebnym na przemieszczenie się pomiędzy terminalami. Jest on ustalany przez każde lotnisko indywidualnie. Przykładowo pasażer przesiadajšcy się do innego samolotu we Frankfurcie nad Menem potrzebuje na to 1h, w Miami – 1,5h, a w Pekinie – 3h. – Wiele linii lotniczych nie dostosowuje się do czasu transferów, ustalanych przez porty lotnicze. To sprawia, że pasażerowie często spóŸniajš się na kolejny lot w swojej dwuetapowej podróży. Ostatnio zajmowaliœmy się przypadkiem czteroosobowej rodziny, która przegapiła samolot we Frankfurcie nad Menem, ponieważ miała 10 minut na transfer na tym ogromnym lotnisku. PrzewoŸnik twierdzi, że rodzina powinna była poœpieszyć się – naszym zdaniem takie podejœcie jest całkowicie niedopuszczalne – mówi Natalia Gębska, Country Manager w AirHelp.