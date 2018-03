Zima sparaliżowała Wielką Brytanię. Na Heathrow odwołano 100 lotów

Ponad sto zaplanowanych lotów z londyńskiego lotniska Heathrow odwołano w sobotę z powodu warunków pogodowych. Problemy mieli też podróżujšcy z lotnisk Gatwick, Stansted i Luton. W niedzielę na lotniskach było już spokojniej

Flights are arriving and departing from Gatwick as normal. We have had some snowfall overnight so we recommend that you check the status of your flight with your airline and also allow extra time for your journey to the airport if needed. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 18 marca 2018

Œnieżyce i gołoledŸ utrudniajš transport w różnych częœciach Wielkiej Brytanii.

Blackstone Edge, beyond Littleborogh is barley passable. Progress hindered by this stranded coach. Our immediate concern is for the passengers and driver. pic.twitter.com/X3pFP8yG5j — GMP Traffic (@gmptraffic) 18 marca 2018

Brytyjskie służby meteorologiczne (Met Office) wydały ostrzeżenia "bursztynowe" na sobotę i niedzielę, które sugerujš możliwe "zagrożenie życia" na obszarach północno-zachodniej Anglii, hrabstwa Yorkshire na północy kraju, Midlands w centrum, Londynu na południowym wschodzie kraju.

Meteorolodzy prognozujš, że w weekend spadnie nawet do 10 cm w niektórych nizinnych regionach i do 15 cm w wyższych partiach kraju.

Œnieg sparaliżował nie tylko lotniska. Policja poinformowała, że w Lincolnshire na drodze A158 koło Edlington w gigantycznym korku spowodowanym opadami œniegu utknęło 35 pojazdów.

Awful conditions tonight, spent 7 hours digging people out, drive to the conditions and don't take risks pic.twitter.com/rJLJAoeH10 — EMOpSS RAPT Lincs (@LincsRAPT) 18 marca 2018

Częœć pocišgów wcišż nie kursuje z godnie z rozkładem z powodu œniegu i oblodzonych torów.

Odwołano częœć imprez zaplanowanych na niedzielę, m.in. dwa 10-kilometrowe biegi w Lincoln i Shrewsbury oraz wyœcigi konne, a także mecz piłki nożnej.

Według danych Met Office najniższa temperatura dzienna została zanotowana w Great Dun Fell w Kumbrii, gdzie na wysokoœci 847 m.n.p.m. było minus 7,1 stopnia C. Jednak temperatura odczuwalna wyniosła minus 22 stopnie C przez silny, przenikliwy wiatr, który wieje znad Syberii. Brytyjczycy nazwali go "bestia ze Wschodu" (Beast from the East).