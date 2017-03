Atak na parlament w Londynie w rocznicę zamachu w Brukseli

Zamachowiec zjawił się wczesnym popołudniem w okolicach parlamentu. Samochodem Hyundai uderzył na moście westminsterskim w grupę pieszych. Auto jechało dalej, rozbiło się na ogrodzeniu parlamentu. Zamachowiec z nożem w ręku udał się w kierunku bramy do parlamentu. Tam ugodził jednego z policjantów i skierował się w stronę wejścia dla posłów. W chwili gdy zbliżał się do drugiego policjanta, rozległy się strzały i napastnik został zabity. Nie żyje ugodzony policjant oraz dwu staranowanych przechodniów.

W chwili zamachu na terenie parlamentu znajdowała się premier Theresa May, która uczestniczyła w parlamentarnej sesji odpowiedzi na pytania członków Izby Gmin. Została błyskawicznie ewakuowana i opancerzonym jaguarem przewieziona do siedziby premiera na Downing Street. Cała akcja miała miejsce niedługo przed zapowiedzianym spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie rządu. Zostało odwołane, lecz prezes PiS pozostał w Londynie do czwartku. Poinformował o tym Ryszard Terlecki szef klubu PiS.

Gmach parlamentu został po strzelaninie błyskawicznie otoczony przez policję.

Do ewakuacji ok. 500 znajdujących się wewnątrz osób przystąpiono w chwili, gdy na zewnątrz było już bezpiecznie.

– Jest to wyjątkowo otwarty budynek, w którym się wiele dzieje. Każdy, kto ma ochotę spotkać się z swoim posłem, może to uczynić. Tak wygląda w praktyce demokracja – powiedział BBC Jon Ashworth, deputowany Partii Pracy.

Wybór daty ataku w Londynie nie wydaje się przypadkowy. Dokładnie przed rokiem miał miejsce samobójczy zamach terrorystyczny dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego na lotnisko w Brukseli oraz jedną ze stacji tamtejszego metra. Zginęły 32 osoby i ponad 300 zostało rannych.

Londyn jest przygotowany na ataki terrorystyczne. – Prawdopodobieństwo zamachu jest bardzo wysokie – mówił kilka miesięcy temu burmistrz Sadiq Khan. Zapowiadał zwiększenie sił specjalnych z 600 do 2800 funkcjonariuszy. Część z nich została rozlokowana na szlakach turystycznych.

Media przypominają, że 850 Brytyjczyków walczy w szeregach samozwańczego Państwa Islamskiego.