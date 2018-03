Francja: Uzbrojony mężczyzna wziął zakładników. Dwie osoby nie żyją

Uzbrojony mężczyzna przetrzymuje zakładników w supermarkecie w Trebes na południu Francji - informuje AFP. Francuskie media twierdzš, że mężczyzna strzelał wczeœniej do policjantów; co najmniej dwie osoby zginęły. Prokuratura traktuje zdarzenie jako akt terrorystyczny.

Według doniesień ok. 30-letni mężczyzna przyznał się do przynależnoœci do tzw. Państwa Islamskiego. Według jednego ze œwiadków krzyczał "Allahu Akbar" przed wbiegnięciem do supermarketu. Gazeta "Dépeche du Midi" twierdzi, że napastnik mówił, że "to zemsta za Syrię".

Do porwania zakładników doszło w mieœcie Trebes, ok. 100 km od Tuluzy, blisko granicy z Hiszpaniš. Według niektórych Ÿródeł wszyscy zakładnicy (prawdopodobnie łšcznie oœmiu) zostali jednak już uwolnieni, w œrodku supermarketu znajduje się - oprócz napastnika - już tylko jeden policjant.

Francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że operacja policyjna jest w toku i nie będzie informować o szczegółach aż do jej zakończenia. Agencja AFP, powołujšc się na swoje Ÿródła w służbach, informuje o co najmniej dwóch ofiarach œmiertelnych zdarzenia. Jest też 12 osób rannych.

Jak twierdzi francuski nadawca BFMTV, ten sam człowiek wczeœniej otworzył ogień w kierunku czterech policjantów w Carcassonne, ok 8 km od Trebes. Zranił co najmniej jednego z nich. Następnie uciekł samochodem do supermarketu Super U w Trebes, gdzie wszedł ok. godz. 11.00. Oprócz broni palnej miał przy sobie co najmniej jeden granat.