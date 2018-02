Wielka Brytania: Dożywocie dla terrorysty z Finsbury Park

Na dożywocie skazał londyński sšd białego terrorystę, który 19 czerwca 2017 roku wjechał samochodem w tłum przed meczetem w północnym Londynie. W zamachu zginęła jedna osoba, a dwanaœcioro zostało rannych.

Prowadzšca sprawę sędzia Bobbie Cheema-Grubb powiedziała, że w całej sprawie nie wystšpiły żadne okolicznoœci łagodzšce, a czterdziestooœmioletni Darren Osborne, mieszkaniec Cardiff, nie wykazał skruchy. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać po 43 latach.

Sędzia podkreœliła, że terrorysta pozwolił, by jego umysł "zatruła ekstremistyczna propaganda w Internecie".

Do jego radykalizacji miało dojœć zaledwie w cišgu miesišca. Wczeœniej Darren Osborne miał kłopoty z alkoholem, narkotykami i napadami gniewu. Był wielokrotnie skazywany za szereg pomniejszych przestępstw, nigdy nie pracował dłużej w jednym miejscu. Policja wskazywała na internetowš, skrajnie prawicowš propagandę, która pchnęła go do zbrodni. Osborne zradykalizował się także pod wpływem obejrzenia miniserialu BBC "Three girls" opowiadajšcego o wydarzeniach z Rochdale na północy Wielkiej Brytanii, gdzie gang mężczyzn, głównie pochodzenia pakistańskiego, przez lata wykorzystywał seksualnie dzieci. Kolejnym bodŸcem miały być trzy ataki islamistów w Wielkiej Brytanii.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Osborne napisał list pożegnalny, gdyż był pewien, że zginie w ataku. Opisał w nim muzułmanów m.in. jako gwałcicieli i wyraził niechęć i pogardę wobec muzułmańskiego burmistrza Londynu Sadiqa Khana i lidera laburzystów Jeremy'ego Corbyna. W trakcie œledztwa przyznał, że w dniu ataku chciał zabić Corbyna.

Tuż po zamachu okoliczni mieszkańcy wycišgnęli go z samochodu. Wydajšc wyrok, sędzia przypomniała i pochwaliła postawę lokalnego imama, który błyskawicznie interweniował, by napastnik nie został zraniony przez tłum.

Wyroku terrorysta wysłuchał bez emocji, również wtedy, gdy sędzia nazwała jego linię obrony żałosnš. W ostatniej chwili mężczyzna usiłował przekonywać, że za kierownicš siedział jego wspólnik, Dave, którego nie złapano, bo jest... iluzjonistš.

- Nasz ojciec, tak jak ofiary większoœci ataków terrorystycznych, był zupełnie niewinny. To sprawia, że jego œmierć boli jeszcze bardziej. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić traumy, jakš przeżył w swych ostatnich minutach - takie oœwiadczenie odczytało jedno z szeœciorga dzieci 51-letniego Makrama Alego, ofiary ataku.