Gruzja: Pięciu zatrzymanych w operacji antyterrorystycznej

Gruziński Departament ds. Zwalczania Terroryzmu poinformował o zatrzymaniu pięciu obywateli tego kraju w podwójnej operacji w Tbilisi i w wąwozie Pankisi w północno-wschodniej Gruzji przy granicy z Czeczenią i Dagestanem.

Według służb bezpieczeństwa, Zurab Gornakaszwili, Ruslan Aldamow, Ramaz Margoszwili, Badur Chophanaszwili i Temirlan Machalikaszwili zostali aresztowani pod zarzutem wspierania grupy bojowników, których mieszkanie szturmowała policja w akcji w Tbilisi, do której doszło 21-22 listopada.

Nino Giorgobiani, rzeczniczka Służby Bezpieczeństwa Państwowego (SSS) poinformowała ponadto, że jeden z zatrzymanych - Temirlan Machalikaszwili - został ranny w głowę i hospitalizowany po nieudanej próbie odbezpieczenia granatu ręcznego, który chciał użyć przeciwko funkcjonariuszom.

Poniżej dalsza część artykułu

Według SSS zatrzymani brali udział w przewiezieniu z Turcji do Gruzji Ahmeda Czatajewa, bojownika Państwa Islamskiego, który zginął w operacji 21-22 listopada. Zdaniem śledczych Czatajew nielegalnie przekroczył granicę w rejonie Adżarii.

Zatrzymani ułatwili transport Czatajewa i członków jego grupy, pomogli też w wynajęciu mieszkania i zdobyciu broni - twierdzi SSS.

Rzeczniczka SSS dodała, że służby zweryfikowały ponadto tożsamość jednego z zabitych w listopadowej operacji. 23-letni Szoaip Borziew (wcześniej informowano o nim pod inicjałami SD) był poszukiwanym przez Interpol Czeczeńcem. Dwaj inni członkowie grupy Czatajewa to Ibragim Adaszew i Aslambek Sołtakmadow. Ten pierwszy, jak wyjaśniła Giorgobiani, odwiedzał Gruzję w latach 2010-2012 "z różnymi fałszywymi paszportami".

Zdaniem służb Czatajew i jego grupa planowali przeprowadzić ataki terrorystyczne na placówki dyplomatyczne w Gruzji i Turcji.

Przez Stany Zjednoczone i ONZ pochodzący z Czeczenii Czatajew uznawany był za członka tzw. Państwa Islamskiego, domniemanego organizatora zamachu na lotnisku w Stambule w 2016 roku, w którym zginęły 43 osoby, dowódcę tzw. "rosyjskiej grupy" w ISIS.

Czatajew walczył przeciwko Rosji podczas drugiej wojny w Czeczenii. Trafił wówczas do rosyjskiego więzienia, gdzie miał być torturowany i stracił rękę. Zdołał uciec do Austrii, gdzie otrzymał azyl jako uchodźca wojenny. Potem pojawiał się m.in. w Szwecji (gdzie został zatrzymany za posiadanie broni), na Ukrainie i w Gruzji. W tej ostatniej w sierpniu 2012 wdał się w strzelaninę z siłami bezpieczeństwa. Rannemu Czeczenowi amputowano mu stopę. Po dojściu do władzy koalicji Gruzińskie Marzenie, Czatajew został zwolniony z więzienia, a prokuratorzy w styczniu 2013 r. wycofali sprawę przeciwko niemu, powołując się na brak dowodów. W 2015 roku przeprowadził się na kontrolowane przez Państwo Islamskie obszary w Syrii i Iraku.