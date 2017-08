Barcelona: Poszukiwany siedmiolatek nie żyje

Jak przekonać szefa do awansu?

Brytyjska premier Theresa May poinformowała, że wśród osób poszukiwanych po zamachu w Barcelonie, jest 7-letni Julian Cadman.

Informację potwierdził minister spraw zagranicznych Australii Julie Bishop. W czasie zamachu siedmiolatek spacerował deptakiem Las Ramblas ze swoją matką. Kobieta ucierpiała w ataku zamachowca.

Dziś pojawiły się nowe informacje w sprawie chłopca. Hiszpańskie biuro osób zaginionych przekazało, że Julian nie żyje. Potwierdziła to rodzina chłopca.

"Rodzina Juliana Cadmana potwierdział, że chłopiec jest jedną z ofiar zamachu. Najbliżsi pragną podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w poszukiwania" - przekazało biuro.

Matka chłopca nadal przebywa w szpitalu. Lekarze oceniają jej stan jako ciężko.

W czwartek po południu kierowca furgonetki wjechał na promenadę Las Ramblas i taranował wszystkich ludzi na swojej drodze. Zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 100 zostało rannych. Sprawca ataku, do którego przyznało się IS, wciąż pozostaje na wolności. W piątek nad ranem w nadmorskim kurorcie Cambrils grupa napastników wjechała samochodem w grupę ludzi, raniąc siedem osób. Policja zabiła pięciu sprawców tego ataku.