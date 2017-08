Barcelona: Ojciec 3-latka, ofiary zamachu, uściskał imama

W zamachu, do jakiego doszło w Barcelonie, gdzie dżihadyści powiązani z Daesh taranowali samochodem pieszych na deptaku La Rambla, zginęło 14 osób. Syn Javiera Martineza był najmłodszą z ofiar.

Rodzice przyjechali z Xavim do Barcelony, by odwiedzić członków rodziny.

W ataku zginął również wujek chłopca, a jego ciotka została ranna i do dziś przebywa w szpitalu.

Wiele wspólnot muzułmańskich w Hiszpanii potępiło atak przeprowadzony przez Daesh. Imam meczetu Abu-Barka w Madrycie oświadczył, że islam sprzeciwia się aktom terroru i odrzuca je. Dodał, że osoby przeprowadzające zamachy nie reprezentują islamu ani muzułmanów.

The father of the Barcelona attack’s youngest victim hugs an Imam at a memorial service for the 13 victims at Las Ramblas. pic.twitter.com/kO7Jd7Wehs