Ks. Henryk Zieliński: Zamach "karą za rozwiązłość Barcelony"

Tematem "Salonu dziennikarskiego" w TVP Info były zamachy w Hiszpanii. Swoją opinię w tej sprawie wygłosił ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika "Idziemy".

- Nie przypadkiem zamach miał miejsce w Barcelonie, najbardziej kosmopolitycznym mieście hiszpańskim - skomentował.

- To jest dodatkowe prowokowanie tych, którzy są radykalnymi muzułmanami - dodał ks. Zieliński. Swoją wypowiedź po chwili uzupełnił, mówiąc, że nie uważa, że można zabić osobę, która jest rozwiązła.

- Jednym z powodów ataków jest obrzydzenie niektórymi nurtami subkultury zachodniej, zwłaszcza rozwiązłości. Jeżeli mielibyśmy szukać najbardziej rozwiązłego miasta w Hiszpanii, to ja bym wskazywał na Barcelonę - powiedział redaktor naczelny tygodnika "Idziemy".

W czwartek po południu kierowca furgonetki wjechał na promenadę Las Ramblas i taranował wszystkich ludzi na swojej drodze. Zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 100 zostało rannych. Sprawca ataku, do którego przyznało się IS, wciąż pozostaje na wolności. W piątek nad ranem w nadmorskim kurorcie Cambrils grupa napastników wjechała samochodem w grupę ludzi, raniąc siedem osób. Policja zabiła pięciu sprawców tego ataku.

Według policji oba te zamachy wydają się powiązane ze sobą oraz z wcześniejszym wybuchem w domu mieszkalnym w miejscowości Alcanar, w którym zginęła jedna osoba.