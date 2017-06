Donald Trump: Skończyć z polityczną poprawnością

Wcześniej Trump napisał, że trzeba być "mądrym, czujnym i twardym". "Sądy muszą nam oddać nasze prawa. Potrzebujemy zakazu podróży jako dodatkowego zabezpieczenia".

Donald Trump dwukrotnie próbował ograniczyć imigrację obywateli z wybranych państw muzułmańskich do USA - dwukrotnie jednak prawo do wprowadzenia zakazów wjazdu do USA dla tych osób zakwestionowały amerykańskie sądy.

Prezydent USA skrytykował też burmistrza Londynu Sadiqa Khana, który wzywał londyńczyków do zachowania spokoju. "Co najmniej 7 osób nie żyje i 48 jest rannych, a burmistrz Londynu mówi, że 'nie ma powodów do niepokoju'".

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse