Uber pod ostrzałem po ataku w Londynie. Zwróci pieniądze

Użytkownicy oskarżyli firmę o stosowanie "podwyżek cen", które uruchamiają się automatycznie, gdy w jakimś miejscu wzrasta popyt na samochody Ubera. Kilka przejazdów kosztowało nawet dwa razy więcej niż normalnie - informowali użytkownicy.

Hey @Uber -- you're really going to surge price x2.1 during a terrorist attack in #London ??? Lower than low. #londonbridge #emergency pic.twitter.com/yXHFZsYZkT

Simon Moores oskarżył firmę o naliczenie rachunku w wysokości 40 funtów za trasę z Knightsbridge do Victorii. Jak powiedział, normalnie przejazd kosztuje siedem funtów.

Big fan of @Uber but bitterly disappointed in profiting from a terrorist attack. ~L7 Knightsbridge to Victoria. Charging L40 #UberLondon https://t.co/SWbyp8Ss2I

Uber w swoim oświadczeniu poinformował, że podwyżki taryf zostały ręcznie wyłączone, gdy tylko firma dowiedziała się, że doszło do zamachu terrorystycznego.

Na twitterze firma napisała, że "Zawiesiła dynamiczną wycenę przejazdów, gdy tylko usłyszeliśmy o incydencie, podobnie jak miało to miejsce poprzednio przy okazji ataków na Westminster Bridge i w Manchesterze".

We suspended dynamic pricing once we heard about the incident, as we did after the attacks in Westminster and Manchester