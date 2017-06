Brytyjczyk zaatakował terrorystów. "Jestem z Millwall"

Foto: Twitter

Roy Larner stawił czoło trzem terrorystom, którzy dokonali zamachu w nocy z 3 na 4 czerwca w Londynie, zatrzymując ich po tym jak weszli do restauracji, w której siedział i dając innym osobom przebywającym w lokalu czas na ucieczkę. Mężczyzna został wielokrotnie ugodzony nożem, ale przeżył. Teraz znajomi podarowali mu magazyn z artykułem okładkowym "Learn to run" ("Naucz się biegać" - po ang. można to jednak przeczytać również jako "Naucz się uciekać").