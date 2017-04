Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Według szwedzkich mediów, do zatrzymań miało dojść w centrum Sztokholmu oraz w dzielnicy Varberg, gdzie przed zamachem miał przebywać sprawca zamachu, 39-letni Uzbek. Doszło do zatrzymania co najmniej jednej osoby - w centrum miasta policjanci wyciągnęli siłą z samochodu młodego mężczyznę - donoszą szwedzkie media.

Towe Hagg z biura prasowego stołecznej policji, poinformował w sobotę wieczorem, że jedna z czterech śmiertelnych ofiar piątkowego zamachu została zidentyfikowana.