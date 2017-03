Muzułmanka ze słynnego zdjęcia zabrała głos

Muslim woman pays no mind to the terror attack, casually walks by a dying man while checking phone#PrayForLondon #Westminster #BanIslam pic.twitter.com/B83Jwno65t — Texas Lone Star (@SouthLoneStar) 22 marca 2017

Do kobiety dotarł portal TellMAMA (skrót "MAMA" oznacza Measuring Anti-Muslim Attacks - mierzenie ataków przeciw muzułmanom). Kobieta, której dane z oczywistych względów nie zostały ujawnione, wydała oświadczenie w sprawie słynnego zdjęcia.

- Jestem w szoku i kompletnie przerażona tym, jak zdjęcie ze mną jest rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Wszystkim, którzy interpretowali i komentowali to, co czułam w tym okropnym momencie, chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Jako świadek byłam zdruzgotana tym atakiem terrorystycznym. Dziś jestem również zszokowana, widząc swoje zdjęcie w mediach społecznościowych, rozpowszechniane przez tych, którzy nie potrafią spojrzeć poza mój strój, a wyciągają wnioski kierując się swoją nienawiścią i ksenofobią - napisała kobieta.

- Moje myśli w tamtej chwili były pełne smutku, strachu i niepokoju. To, czego zdjęcie nie pokazuje, to jak jak rozmawiam z innymi świadkami starając się dowiedzieć, co się stało i czy mogę w czymś pomóc. Później postanowiłam zadzwonić do rodziny, żeby jej powiedzieć, że ze mną wszystko w porządku i że wracam z pracy do domu, pomagając jednej kobiecie dostać się do stacji Waterloo - dodała muzułmanka.

- Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Chciałabym podziękować fotografowi, który zrobił to zdjęcie, za publiczne wzięcie mnie w obronę - oświadczyła kobieta.

Jamie Lorriman, autor zdjęcia, powiedział wcześniej ABC News, że na twarzy kobiety widział totalne przerażenie i zaznaczył, że na innych ujęciach wyglądała na "sparaliżowaną strachem".