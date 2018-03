Tenis w Miami: Stephens i Ostapenko w finale

Mistrzyni US Open’ 2017 Sloane Stephens zmierzy się z mistrzyniš Roland Garros’ 2017 Jelenš Ostapenko w sobotnim meczu o tytuł w turnieju Miami Open

Amerykanka grała w półfinale z Wiktoriš Azarenko, to spotkanie miało też dać poglšd na moc powracajšcej do zawodu tenisistki z Białorusi. Wyszła na to, że Azarenka, choć wyraŸnie się poprawia (pokazała to m. in. w meczu z Agnieszkš Radwańskš), jeszcze nie jest gotowa na największe wyzwania, przegrała 6:3, 2:6, 1:6.

Mecz miał wyraŸny przełom: w drugim secie Wiktoria prowadziła 2:0, by za chwilę przegrać dziesięć gemów z rzędu. Odwrotu od porażki nie było. Ta sama para grała wczeœniej w Indian Wells, wtedy Stephens wygrała w dwóch setach.

Tenisistka amerykańska może być pewna awansu do pierwszej dziesištki œwiata, jej rywalka startujšca dzięki dzikiej karcie (ranking 186. WTA), grajšca dopiero w czwartym turnieju po narodzinach syna Leo, pojawi się w pierwszej setce klasyfikacji WTA.

W finale jest też Jelena Ostapenko, która zaczęła sezon bez rewelacji, ale zaczyna już przypominać tę bitnš dziewczynę z kortów w Paryżu. Zwyciężyła w półfinale rewelację turnieju, amerykańskš kwalifikantkę Danielle Collins 7:6 (7-1), 6:3.

Tenisistka z Łotwy w czerwcu skończy 21 lat i jest jednš z najmłodszych finalistek w Miami (młodsza była Azarenka w 2009 roku, gdy wygrywała tam pierwszy raz). Będzie od poniedziałku numerem, 4 na œwiecie.

Collins ma 24 lata, do 2016 roku studiowała na University of Virginia, dwukrotnie zostawała akademickš mistrzyniš USA. Karierę zawodowš rozpoczęła rok temu, na razie udało się jej wygrać w styczniu jeden mały turniej WTA w Newport Beach (z serii 125K) i wspišć do pierwszej setki rankingu.

W Miami została zapamiętana jako ta, która potrafiła już wygrać z Venus Williams, Coco Vandeweghe i mistrzyniš olimpijskš Monicš Puig oraz zarobić 327 965 dolarów – o 22,5 tys. więcej, niż w trakcie całej dotychczasowej kariery.