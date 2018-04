"Ucho prezesa": Gabinet prezesa - świetlica domu wariatów

W gabinecie Prezesa goszczš ambasadorka Izraela, premier Mateusz i jego ojciec Kornel.

„Zrobić panu herbaty?” – pyta sekretarka Prezesa. „Niech mi pani zrobi wody!” – odpowiada premier Mateusz. „Słyszałem, że nic pan nie robi, tylko gasi pożary” – komentuje sekretarka.

Tymczasem w gabinecie prezesa przebywa ambasadorka Izraela. Gdy premier Mateusz nie może się z niš porozumieć, prezes proponuje, żeby mówił po angielsku. Ambasadorka jest przerażona: przecież premier RP mówił po angielsku w Monachium.

Ojciec premiera, Kornel przekonuje, że syn tak dobrze nauczył się angielskiego, że nawet Anglicy go nie rozumiejš. „On się polepszy , to znaczy pogorszy!” – przekonuje.

Cichym bohaterem odcinka jest prezes Polskiej Fundacji Narodowej. Kiedy już ukręci z podłużnego balonika żołnierza wyklętego, pyta sekretarkę Prezesa: „A jak by pani miała pół miliarda złotych, to co by pani zrobiła?”.

Pada propozycja, by nakręcić film o tym, że nikt tak jak Polacy nie pomagajš uchodŸcom.

Warto zobaczyć koronny dowód na to, że Polacy zawsze pomagajš Żydom. A i konstatację Prezesa, że majšc popsute stosunki z całym œwiatem - popsuliœmy sobie nawet relacje z kosmosem!