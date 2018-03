Swojska Becia, czyli jak Mateusz wydoił krowę

„Przy rosole”, drugi odcinek trzeciej serii, to jeden z najlepszych w dorobku „Ucha prezesa”.

„Motylku, byłaœ najlepszym premierem, jakiego wydała ta ziemia. Ale wszystko się kończy” – pociesza mšż Edek Becię, która pogubiła się wracajšc do zwykłego życia i nie wie czy jest pištek czy wtorek.

Poniżej dalsza częœć artykułu

„Ludzie ci tego nie zapomnš, że rozwaliłaœ trójpodział władzy!” - dodaje. Jednak Becia jest oburzona, że mšż gada jak w „Klanie” czy w „Barwach szczęœcia”: „Mam gdzieœ twoje durne pocieszanki, oœmieszyli mnie, rozumiesz?” – krzyczy.



Tymczasem, gdy Becia mydli samochód, żeby umyła go burza, bo woda taka droga, w Brukseli ktoœ zasiada na pokładzie ekskluzywnego jeta .



Ale hitem odcinka jest Ryszard. Mówi, że włóczy się po œwiecie jak zbłškany rycerz. No ten, Don .? Wasyl! Jaki don? Cichy Don!



Rozmowy Beci z Ryszardem nie da się zresztš zrelacjonować. To trzeba koniecznie zobaczyć, tym bardziej, że odcinek „Przy rosole” grany jest jak najlepsza klasyczna angielska farsa. Oczywiœcie z użyciem szafy. Tyle tylko, że zamiast trójkšta miłosnego, mamy polityczny. Nie jest to Trójkšt Weimarski, tylko polski – z obornikiem i kiszonkš.



W zasadzie to czworokšt. Bo, gdy w szafie brakuje miejsca – przyjeżdża do Beci ktoœ jeszcze. I wtedy padajš dwa fundamentalne dla polskiej polityki wyznania. Trafniejszych nie ma. Oczywiœcie kluczowa pozostaje kwestia kto gotował tytułowy rosół, a kto go zjadł ostatecznie.