Trudna pielgrzymka do grobu św. Jakuba

Camino po hiszpańsku znaczy „droga”. Prowadzšca do Santiago de Compostella jest wyjštkowa.

– Wędrówka jest metafizyczna – uważa Marcin Fabjański, filozof. – A ta metafizyka wcale nie musi być religijna. To może być wędrówka, w którš pcha nas jakieœ wielkie pytanie, czasami nawet takie, którego sobie nie uœwiadamiamy.

Szlak do hiszpańskiego Santiago de Compostella cišgnie się tysišcami kilometrów przez całš Europę – ma mnóstwo odgałęzień. Pielgrzymi podejmujš drogę wyznaczanš przez charakterystyczne muszle już od ponad tysišca lat, by dotrzeć do grobu œw. Jakuba, jednego z najbliższych uczniów Jezusa. Był bratem Jana Apostoła zyskujšc przydomek „sprawiedliwy” ze względu na wiernoœć prawu. Jako pierwszy z Apostołów zginšł œmierciš męczeńskš – œcięty w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agryppy I około Wielkanocy 60 roku.

Tradycja głosi, że przed œmierciš żałował swego kata, który wzruszony jego postawš, nawrócił się na chrzeœcijaństwo. W VII wieku jego relikwie sprowadzono do Compostella. W wiekach œrednich grób œw. Jakuba należał - po Jerozolimie i Rzymie - do najczęœciej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych. Obecnie znów przeżywa renesans – 2016 roku dotarło tu 277 tysięcy pielgrzymów, 20 lat wczeœniej było ich 23 tysišce.

Jeden z popularnych szlaków wiedzie z Lizbony oddalonej o niespełna 700 kilometrów.

O swojej drodze opowiada m.in. Łukasz Supergan, który przeszedł pieszo z Warszawy 4 tysišce kilometrów, by dotrzeć do grobu œw. Jakuba.

– Największš odwagš jest, by mimo niepewnoœci – rzucić się przed siebie – uważa.

Gert z Holandii idzie po raz drugi.

- Dla mnie ważnym jest, by odnajdywać drogę każdego dnia – mówi. – Tu nie chodzi o to, żeby dotrzeć do Santiago, ale raczej o to, żeby każdego dnia iœć, odnajdywać własnš równowagę.

Kolejne kilometry odbijajš piętno na bohaterach filmu zarówno cielesne, jak i duchowe. Jest nie tylko satysfakcja z pokonywanej drogi, ale i zwštpienia rosnšce, gdy przybywa na nogach bšbli, a z nieba leje się deszcz

Do refleksji.

Premiera dokumentu „W międzyczasie” zrealizowanego przez Pawła Brzenczka i Agnieszkę Błaszczyk w pištek 30 marca o 18.35 w TVP Kultura.