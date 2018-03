Jaki będzie finał "Gry o Tron"? "Nie zadowolimy wszystkich"

Niektórzy widzowie "Gry o Tron" po obejrzeniu ostatniego odcinka serialu odejdš sprzed telewizorów niezadowoleni - ostrzega aktor Ian Glen, który wciela się rolę Ser Joraha Mormonta.

Wiele lat temu autor powieœci z cyklu "Gra o Tron" George R.R. Martin obiecywał, że zakończenie sagi będzie "słodko-gorzkie". - Mogę œmiało powiedzieć, że to będzie fantastyczne, absolutnie fantastyczne zakończenie tej niesamowitej historii - mówił z kolei Liam Cunningham, serialowy Ser Davos Seaworth, po przeczytaniu scenariusza. - To było niesamowicie wyjštkowe i poruszajšce. Było miłe, ale nieco smutne - dodał.

Teraz w wywiadzie dla "Indian Express" Ian Glen ostrzega - niektórzy bez wštpienia zakończš oglšdanie serialu z niezadowoleniem.

- Kiedy to przeczytałem, pomyœlałem, że jest raczej kapitalny - mówił o scenariuszu aktor wcielajšcy się w Joraha Mormonta. - Jestem też po częœci fanem tego sezonu, który zaspokoił moje oczekiwania i nadzieje - powiedział. Zastrzegł jednak, że "przy czymœ tak wielkim jak Gra o Tron nie można zadowolić wszystkich". - Wszystko co mogę powiedzieć to to, że zrobimy to, co robiliœmy wczeœniej, a scenarzyœci napisali œwietne odcinki. Do tej pory osišgaliœmy œwietne wyniki i jestem pewien, że to będzie trwało - stwierdził.

Obawy przed zakończeniem "Gry o Tron" rosnš od dłuższego czasu. Nawet fani ksišżek, bez skutku czekajšcy na kolejne tomy autorstwa George'a R.R. Martina, zaczęli podejrzewać, że autor ma po prostu problem z zakończeniem rozległej sagi w zadowalajšcy sposób. Twórca serii wyjaœniał też, że pisanie "Pieœni Ognia i Lodu" rozpoczšł z zamiarem uniknięcia wszystkich typowych, nudzšcych już konwencji gatunku fantasy.

Premiera ósmego, finałowego sezonu "Gry o Tron" została zaplanowana na 2019 rok.