Twórcy "The Simpsons" oddają hołd Hawkingowi

Najnowszy odcinek serialu animowanego "The Simpsons", emitowanego przez blisko 30 lat przez Fox, zakończył się oddaniem hołdu zmarłemu 14 marca Stephenowi Hawkingowi.

Hawking w przeszłoœci pojawiał się w serialu - w 1999 roku postać astrofizyka pojawiła się w 225 odcinku serialu zatytułowanym "They Saved Lisa's Brain", w którym Hawking rozmawiał o Wszechœwiecie z Homerem Simpsonem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W niedzielnym odcinku "The Simpsons" Hawking pojawił się na kończšcym odcinek rysunku. Na kolanach astrofizyka siedziała Lisa Simpson, jedna z bohaterek serialu.

Matt Selman, jeden z producentów kreskówki nazwał Hawkinga "najbardziej inteligentnš gwiazdš, która goœcinnie wystšpiła w serialu".

Długoletni producent serialu Al Jean podkreœlił, że pojawienie się Hawkinga w serialu pomogło w rozpropagowaniu poglšdów astrofizyka wœród osób, które w normalnej sytuacji nigdy by się z nimi nie zetknęły.

- Popularyzował naukę wœród osób, które się nimi nie interesowały. I to jest coœ, co staraliœmy się zrobić w "The Simpsons" - umieœcić naukę i matematykę w serialu - dodał Jean.