"Niezwykłe": Błyskotliwy serial o zwykłym życiu

Autorka serialu, 32-letnia Isaa Rae zaczynała karierę od internetowego vloga w serwisie YouTube, gdzie w kolejnych krótkich filmikach portretowała życie dwudziestoparoletniej czarnoskórej dziewczyny z klasy średniej w Los Angeles. Czyli po prostu swoje własne. Później dostała propozycję napisania serialu, co zaowocowało pokazywaną przez stację HBO od 2016 r. produkcją „Niepewne”.

Każdy z dwudziestokilkuminutowych odcinków ukazuje codzienne życie dwóch trzydziestolatek. Razem dorastały w biednej czarnej dzielnicy i razem poszły na studia. Issa Dee (Issa Rea) jest nauczycielką w szkole powszechnej, a Molly Carter (Yvonne Orji) robi prawniczą karierę w korporacji. Obu bohaterkom doskwiera tytułowy brak pewności siebie, choć Molly lepiej niż Issa go maskuje swym chłodnym profesjonalizmem. Issa jest bardziej emocjonalną dziewczyną, która stara się nie udawać i być sobą na przekór opinii dziwaka.

Obserwujemy ich życie zawodowe w otoczeniu białych kolegów i koleżanek z pracy, a także perypetie w życiu prywatnym. Molly chciałaby mieć wszystko pod kontrolą. Ma wysokie oczekiwania i jest roszczeniowa, przez co nie potrafi znaleźć sobie życiowego partnera. Issa tkwi w związku, który przechodzi kryzys. Jej chłopak Lawrence (Jay Ellis) od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy. Tygodniami przesiaduje przed komputerem w dresie, rzekomo pracując nad swoim obiecującym projektem zawodowym. Niezadowolona Issa zaczyna rozglądać się za kimś bardziej zaangażowanym i ambitnym. Z czasem jednak sytuacja się odwróci i to Lawrence będzie dążył do rozstania.

Na ekranie przewijają się kolejne postacie – przyjaciele, sąsiedzi i współpracownicy bohaterek. Wszystkie na swój sposób próbują radzić sobie z samotnością, poczuciem niestabilności życiowej i niespełnionymi ambicjami.

Choć na pozór w „Niepewnych” nie rozgrywa się nic spektakularnego, to właśnie autentyczność serialu i wrażliwy sposób ukazywania spraw codziennych, stanowi o jego sile. Nie bez znaczenia jest także wyrazista osobowość i charyzma pomysłodawczyni serii, która – można odnieść wrażenie – wciela się na ekranie w samą siebie. Ciepły humor, dobre dialogi i oryginalna forma złożyły się na sukces i popularność serii, która jest jedną z najbardziej autorskich produkcji telewizyjnych w ostatnim czasie.