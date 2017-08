Peter Dinklage, gwiazda "Gry o tron": Psy husky to nie wilkory

Dinklage przyłączył się tym samym do apeli PETA - organizacji broniącej praw zwierząt. PETA podkreśla w swoim komunikacie, że schroniska odnotowują rosnące zainteresowanie przygarnianiem psów husky, a jednocześnie wzrost liczby porzucanych psów tej rasy.

PETA przypomina, że przed zdecydowaniem się na przygarnięcie psa, należy uświadomić sobie jakie obowiązki wiążą się z byciem właścicielem zwierzęcia.

"Proszę, proszę: jeśli chcecie, by do waszej rodziny dołączył pies, upewnijcie się, że jesteście przygotowani na tą ogromną odpowiedzialność i pamiętajcie, by zawsze, zawsze adoptować psa ze schroniska" - pisze w apelu do fanów "Gry o Tron" Dinklage.

PETA przypomina, że "Gra o tron" nie jest pierwszym produktem kinematografii, który spowodował nagłe (i nietrwałe) zainteresowanie psami konkretnej rasy.

Organizacja zanotowała podobne zachowania w związku z filmami "101 Dalmatyńczyków", "Sposób na blondynkę" czy "Beverly Hills Chihuahua".

Według wyliczeń organizacji ok. 6 milionów zwierząt - przede wszystkim psów i kotów - trafia co roku do schronisk. Ponad połowę tych zwierząt trzeba uśpić.