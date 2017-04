13 powodów, dla których nastolatka chce się zabić

Netia Off Camera: Kraków zamieni się w kino plenerowe

Netflix postanowił zabrać się za serialową ekranizację bestsellerowej powieści Jay Asher, „13 powodów”.

„13 Reasons Why” ma w sobie wszystkie cechy emocjonującego i wciągającego serialu. Tajemnicze samobójstwo wspomniane w pierwszych minutach, ciekawe postaci i chęć poznania powodu śmierci głównej bohaterki sprawiają, że trudno nie chcieć dowiedzieć się więcej.

Serial opowiada o nastoletniej Hannah Baker, która swym samobójstwem chce uświadomić innym, w jaki sposób przyczynili się do jej śmierci. Nagrywa 13 taśm magnetofonowych, na których tłumaczy powody swojej tragicznej decyzji. Każdy kolejny epizod „13 Reasons Why” to jedna kaseta i jedna osoba, która w jakiś sposób przyczyniła się do odebrania sobie życia przez Hannah.

Dlaczego nastolatka się zabiła? To zrozumiemy w pełni dopiero w ostatnim, trzynastym odcinku. Pewnego dnia, jeden z jej znajomych, Clay, pod drzwiami swojego domu znajduje tajemniczą paczkę. W pudełku są kasety magnetofonowe, które przynoszą rozwiązanie tajemnicy śmierci dziewczyny.

Serial „13 Reasons Why” pokazuje zarówno wydarzenia bieżące, jak i retrospekcje z życia Hannah i jej znajomych. Ten zabieg ma wyjątkowo istotne znaczenie, gdyż przeszłość ma tu bardzo ważny wpływ na przyszłość i teraźniejszość.

Produkcja Netfliksa spotkała się w sieci z wieloma wypowiedziami apelującymi o nieoglądanie serialu przez osoby mające problemy psychiczne. Według jednej z organizacji zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych, „13 Reasons Why" może powodować napady lęku i nawroty traumatycznych wspomnień u tych, którzy doświadczyli molestowania seksualnego bądź podejmowali próbę samobójczą.

Australijskie wydanie „Huffington Post” donosi jednak, że działacze organizacji Headspace, która pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi, odnotowali wzrost liczby próśb o wsparcie po premierze serialu.

„13 Reasons Why” porusza istotne problemy. Skupia się na kwestiach prześladowania w szkole, molestowania seksualnego, znęcania się nad rówieśnikami za pomocą mediów społecznościowych i obnaża brak reakcji na problemy młodych ludzi ze strony rodziców i nauczycieli. Pokazuje pokolenie ekshibicjonistów i obserwatorów, dla których renoma wśród szkolnych kolegów jest najbardziej istotnym elementem życia. Zwraca także uwagę na wszechobecną dzisiaj nienawiść w internecie i trudność dorastania w niesprzyjających rozwojowi warunkach.

– Dorośli mają skłonność do banalizowania tego, co dla młodzieży nie jest błahe. Młody umysł nie pracuje tak, jak umysł dorosłego. Młodemu człowiekowi wydaje się, że trauma i ból nigdy się nie skończą. Myślę, że czasami o tym zapominamy – mówi producent wykonawczy serialu Brian Yorkey. – Mam nadzieję, że dzięki tym opowieściom rodzice dostrzegą rzeczy, które są dla nich błahe, ale ich dzieciom wywracają świat do góry nogami – dodaje producentka Mandy Teefey.

– Kiedy dostaje się taki materiał, traktuje się go poważnie i ma się nadzieję, ze wywoła dyskusję – dodaje jeden z producentów Tom McCarthy. – Uznaliśmy, ze opowiemy historię, która przemawia do młodego widza. Rozrywka jaką mu się serwuje, nierzadko karmi się ułudą. Liczyliśmy, że nasza praca nawiążę do ich własnych doświadczeń – podkreśla Brian Yorkey.

Rodzicom serial może uświadomić, że nie wszystko, co może wydawać się mało ważne, w istocie takie jest również dla ich dzieci. Młodzieży pomoże natomiast zrozumieć, że nawet najmniejsza rzecz, którą komuś zrobisz, może zmienić jej życie na lepsze lub gorsze, zwłaszcza w niezwykle ważnym okresie, jakim jest dojrzewanie.

Na platformie filmowej Netlix dostępne są już wszystkie odcinki serialu „13 Reasons Why” oraz odcinek specjalny, w którym twórcy i specjaliści omawiają problemy poruszone w produkcji.

Po premierze serialu stworzona została również strona internetowa www.13reasonswhy.info, na której ofiary przemocy, molestowania seksualnego i osoby zmagające się z problemami psychicznymi mogą znaleźć pomoc profesjonalistów na całym świecie.