Czarne pantery na małym ekranie

W 1971 r. Imperium Brytyjskie wstrząsane jest kolejnymi niepokojami. W Irlandii Północnej co chwila ginie ktoś z rąk brytyjskich żołnierzy. IRA podkłada bomby w całym kraju. Podobnie jak anarcho-komuniści z Angry Brigades. W Urugwaju terroryści z południowoamerykańskiego Tupamaros porywają brytyjskiego ambasadora. A jakby tego było mało, na Wyspach Brytyjskich panuje najwyższe bezrobocie od lat, co podnosi nastroje antyimigranckie. Do tego trwają strajki robotników i pracowników pocztowych.

W takich okolicznościach rodzi się organizacja czarnoskórych aktywistów na wzór amerykańskich Czarnych Panter - organizacji działającej w USA od połowy lat 60. To właśnie o brytyjskich Czarnych Panterach opowiada serial "Guerrilla", którego pierwszy odcinek można oglądać od piątku 14 kwietnia na platformie cyfrowej HBO GO.

W pierwszym odcinku poznajemy dwójkę bohaterów - Marcusa (Babou Ceesay) oraz Jas (Freida Pinto znana ze "Slumdoga. Milionera z ulicy"). Po tym jak wraz z przyjaciółmi zostaną brutalnie skontrolowani przez agresywnych policjantów na londyńskiej ulicy, postanawiają zaangażować się w działalność na rzecz praw człowieka i swobód obywatelskich. Jednak ich pierwszy wiec zakończy się tragedią, co sprawi, że bohaterowie coraz bardziej będą się radykalizować w swoich działaniach. Zorganizują odbicie ważnego więźnia politycznego, który po uwolnieniu zaczyna przewodzić organizacji. W tej roli występuje największa gwiazda serialu - Idris Elba, znany z telewizyjnych produkcji "Prawo ulicy" oraz "Luther", a także z kinowego "Prometeusza" i "Dnia Bastylii".

Serial powstał na zamówienie brytyjskiej stacji kablowej Sky Atlantic we współpracy z amerykańską siecią Showtime. Zrealizował go amerykański filmowiec John Ridley, który w 2013 r. zdobył Oscara za "Zniewolonego", a rok później realizował głośny serial "American Crime", który także poruszał kwestie rasowych nierówności.

"Guerrilla" to sześcioodcinkowa produkcja, której każdy odcinek trwa 50 minut. Pierwszy z nich można oglądać od dzisiaj na platformie cyfrowej HBO GO i co tydzień będą się tam ukazywać kolejne części. Serial zostanie też wyemitowany w tradycyjnej telewizji - premiera pierwszego odcinka na kanale HBO 3 w środę 17 maja.