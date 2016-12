Serialowy styczeń 2017: Powrót "Homeland" i 'Sherlocka"

W ostatnich dniach grudnia będzie pokazany w zagranicznych kinach i telewizji specjalny odcinek brytyjskiego serialu fantastycznego "Doktor Who". Produkcja jest zatytułowana "The Return of Doctor Mysterio" i zapowie dziesiątą serię nowej odsłony serialu, który w różnych wersjach jest produkowany od lat 60. przez stację BBC. Emisja pełnego 10. sezonu ruszy w kwietniu 2017 r.

Zwiastun serialu "Doktor Who":

Na początku stycznia brytyjskie BBC pokaże także trzy odcinki nowej czwartej serii współczesnego "Sherlocka" z Benedictem Cumberbatchem oraz Martinem Freemanem w rolach Sherlocka Holmesa i Dr Watsona. Premiera w Nowy Rok.

Zwiastun serialu "Sherlock":

4 stycznia rozpocznie się 12. seria komediowego serialu "U nas w Filadelfii", opowiadającego o grupie przyjaciół prowadzących bar, który z reguły świeci pustkami. W obsadzie m. in. Danny DeVito. Komedia jest produkowana przez stację telewizyjną FXX.

Ciekawie zapowiada się nowy serial fantasy produkcji NBC zatytułowany "Emerald City". To współczesna wariacja na temat "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Premiera pierwszego odcinka już 6 stycznia. Warto zwrócić uwagę na plenery i lokalizację zdjęć, ponieważ serię kręcono w hiszpańskiej Sewilli, na Węgrzech i w Chorwacji.

Zwiastun serialu "Emerald City":

Również 6 stycznia Netflix udostępni swój nowy familijny serial komediowy "One Day at a Time". Będzie to odświeżenie produkcji o tej samej nazwie z lat 70.

7 stycznia rozpocznie emisję czeski społeczno-obyczajowy mini serial produkcji HBO zatytułowany "Pustkowie". Stacja zapowiada, że będzie to "historia starosty, która w obliczu działań koncernu wydobywczego próbującego przesiedlić mieszkańców robi wszystko, aby uchronić miejscowość i jej społeczność przed popadnięciem w ruinę. Jednocześnie jej nastoletnia córka znika w niewyjaśnionych okolicznościach.

Zwiastun serialu "Pustkowie":

8 stycznia ruszy jeden z najbardziej oczekiwanych seriali zimy: "Tabu" stworzony przez Stevena Knighta, który zdobył rozgłos jako twórca gangsterskiego serialu retro "Peaky Blinders". Wielkie oczekiwania wiążą się z faktem, że główną rolę XIX-wiecznego poszukiwacza przygód i awanturnika gra gwiazdor Tom Hardy. "Tabu" będzie można oglądać w Polsce za pośrednictwem HBO GO.

Na 13 stycznia serwis Netflix zapowiada premierę serialowej odsłony kultowej anglosaskiej bajki dla dzieci i młodzieży "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń". Opowieść miała już swoją filmową wersję w 2004 r. z Jimem Carreyem w roli głównej.

Zwiastun serialu "Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń":

13 stycznia w systemie Amazon Prime Video - amerykańskiej konkurencji dla Netflixa, która jeszcze jest niedostępna legalnie w Polsce - ukaże się gangsterski serial "Sneaky Pete". Jedną z ról gra Bryan Cranston znany z kreacji Waltera White'a z serialu "Breaking Bad", a współtwórcą "Sneaky Pete" jest David Shore, mający na koncie sukces "Doktora House'a".

Stacja Showtime rozpocznie emisję szóstego sezonu głośnego serialu "Homeland" z Claire Danes w roli agentki CIA Carrie Mathison. O tym, czy za sprawą szóstej serii popularny niegdyś cykl wróci do łask telewidzów, przekonamy się już 15 stycznia, gdy zostanie wyemitowany pierwszy odcinek.

Zwiastun serialu "Homeland":

Na styczeń jest także zapowiadany (ale bez dokładnej daty) serial "Amerykańscy bogowie". Został zrealizowany na podstawie popularnej powieści fantastycznej Neila Gaimana, który także był jednym z współproducentów serii. Wyprodukowała ją telewizja Starz i trudno na razie określić czy będzie on dostępny dla polskich telewidzów i w jaki sposób.