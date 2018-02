Smartfony przyspieszają do 5G. I drożeją

Tegoroczne premiery urzšdzeń mobilnych: smartfonów, laptopów i tabletów pokazujš jasno: skończyła się cenowa wojna o konsumenta. Teraz telekomy i ich dostawcy szukajš zastosowań dla superszybkich sieci 5G.

Być może, jak mówi plotka przekazywana w minionym tygodniu przez hiszpańskie gazety, za rok największe targi firm technologii komórkowej odbędš się w Dubaju, ale jeszcze raz około 70 tysięcy osób zwišzanych zawodowo z branżš telekomunikacji mobilnej spotyka się w Barcelonie. W poniedziałek w stolicy Katalonii ruszył Mobile World Congress 2018. W niedzielę już tradycyjnie start spotkań menedżerów, analityków, regulatorów i mediów poprzedziły premiery nowych urzšdzeń konsumenckich.

Tego samego dnia o uwagę mediów walczyły cztery firmy: Samsung, Huawei, HMD (producent telefonów pod markš Nokia) oraz Sony. U producentów telefonów, podobnie jak wœród operatorów telekomunikacyjnych, wyraŸnie widać jeden trend: sprawić, aby konsumenci chcieli zapłacić za telefon więcej, zanim nadejdzie kolejna fala cenowej wojny. O plan jej rozpętania podejrzewany jest dziœ chiński producent Xiaomi.

O 100 złotych wyższe ceny niż przy poprzedniej edycji za nowe flagowce – S9 i S9 Plus – podyktował koreański Samsung (3599 zł i 3999 zł). Smartfon z wyższej półki cenowej, inaczej niż przy debiucie w 2017 roku, zaproponowało także HMD, odpowiedzialne za reaktywację marki Nokia w segmencie telefonów. Za najdroższy z nowych modeli producenta – Nokia 8 Sirocco – trzeba będzie zapłacić około 749 euro. To pokazuje jasny trend wzrostu cen, mimo że HMD ma też telefony tańsze, a serca konsumentów próbuje zdobyć, odwołujšc się drugi raz do historii. Po plastikowej Nokii 3310 z 2017 r., tym razem największš atrakcjš stoiska producenta jest „banan" – odœwieżona Nokia 8810 o charakterystycznym zakrzywiony kształcie, działajšca w sieci LTE.

Japońskie Sony cen za najnowsze urzšdzenia – Xperia XZ2 i XZ2 Compact – jeszcze nie zdradza.

Huawei wstrzymał się na około miesišc z premierš nowego smartfona. Nowe urzšdzenie pokaże w innej europejskiej stoicy – Paryżu. W Barcelonie zdecydował się na prezentację laptopa (z kamerš umiejscowionš w klawiszu zamiast na obudowie) i tabletów. Jak podał koncern, Polska będzie krajem, do którego laptop wejdzie w drugiej kolejnoœci, prawdopodobnie pod koniec drugiego kwartału 2018 roku. Ceny zaprezentowanych urzšdzeń także wskazujš na jedno: Huawei nie chce już uczestniczyć w cenowej wojnie. Laptop to koszt około 6 tys. zł (w najlepszej konfiguracji – 8 tys. zł).

– Tegoroczny kongres w Barcelonie został zdominowany przez premierę nowych smartfonów Samsunga. Jego główni rywale prezentujš nowoœci w innych terminach. Kongres przestaje mieć więc tak duże znaczenie dla fanów nowych mobilnych gadżetów – komentuje Wojciech Piechocki, szef serwisu GSMonline.pl, zajmujšcego się na co dzień obserwacjš nowin ze œwiata dostawców urzšdzeń konsumenckich.

Zapowiedzi Huawei skupiły się poza tym na głównym temacie tegorocznego kongresu – sieciach 5G. Już w najbliższych tygodniach pojawiš się w dystrybucji konsumenckiej routery Huawei 5G CPE działajšce w sieci 4G i właœnie 5G.

5G – symbol sieci komórkowych kolejnej generacji – widnieje w tym tygodniu na większoœci stanowisk największych firm z branży. Temat nie jest nowy. Zaistniał w Barcelonie rok temu. Tym razem wszyscy starajš się dać choć szczštkowš odpowiedŸ na pytanie: dzięki jakim zastosowaniom inwestycje w tę technologię miałyby się zwrócić. W pierwszy dzień targów konkretniejsze niż rok temu zastosowania 5G prezentować ma zarzšd Deutsche Telekom, właœciciel T-Mobile Polska. Claudia Nemat, odpowiedzialna w zarzšdzie DT za technologię i innowacje podawała m.in. przykład zastosowania sieci nowej generacji przy zarzšdzaniu pomiarami sieci energetycznej. Poinformowała też o udanym teœcie nadajnika 5G w kooperacji z Huawei i Intelem. – Duży pilotaż 5G planujemy już w 2018 r. – mówiła Nemat.

GSMA Mobile Economy, nowy raport opublikowany w poniedziałek przewiduje, że pierwsza sieć 5G zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku, a w 2025 r. z tego typu infrastruktury korzystać będzie 29 proc.