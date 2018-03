Cyfrowy Polsat i Zygmunt Solorz inwestują w Premium Mobile

Najpierw na poczštku roku o zamiarze przejęcia wirtualnego operatora Virgin Mobile Polska poinformował Play Communications, a w lutym Cyfrowy Polsat i jego założyciel, Zygmunt Solorz, stali się udziałowcami innego MVNO - Premium Mobile.

O możliwych zmianach właœcicielskich w MVNO mówił "Rzeczpospolitej" Dariusz Chlastawa, współzałożyciel i wiceprezes Premium Mobile jeszcze w paŸdzierniku 2017 r.. O tym, że do zmian doszło poinformował we wtorek serwis Telko.in, który zauważył zmiany w dokumentach rejestrowych spółki.

– Grupa Cyfrowego Polsatu obecnie jest jedynie mniejszoœciowym udziałowcem Premium Mobile. Kontrolę posiada inna firma zwišzana z Zygmuntem Solorzem, ale nie wchodzšca w skład grupy Cyfrowy Polsat – mówi serwisowi Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Zygmunta Solorza.

Według niego, grupa zabezpiecza sobie w ten sposób długotrwałš współpracę z cennym i perspektywicznym klientem (Premium Mobile jest MVNO na sieci grupy Cyfrowy Polsat). Wyjaœnia, że głównym powodem pozostawienia Premium Mobile poza strukturš grupy Cyfrowego Polsatu jest chęć zachowania niskokosztowego modelu biznesowego operatora.

Telko.in odnotowuje też przetasowania we władzach Premium Mobile, które poprzedziły transakcje. Z KRS wynika, że w zarzšdzie MVNO pojawił się na chwilę Piotr Janik, który pełni również funkcje w zarzšdach spółek należšcych do Cyfrowego Polsatu (Aero2, Sferia). Przez kilka dni przed powołaniem do zarzšdu pełnił funkcję członka rady nadzorczej Premium Mobile. W tym samym czasie z zarzšdu tej spółki odwołano Dariusza Chlastawę, który był jednym z założycieli Premium Mobile.

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska w rozmowie z nami oceniała, że warto myœleć o przejęciach MVNO.

O tym, że wirtualni operatorzy będš w tym roku przedmiotem konsolidacji można przeczytać tutaj.

Jednym z powodów fali takich transakcji jest nasycony rynek komórkowy, drugim słabsza pozycja MVNO po tym, jak w życie weszła zasada "roam like at home" (RLAH).