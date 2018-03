Hakerzy nie próżnują. Coraz więcej ataków

Już nie tylko oprogramowanie firm jest celem intensywnych ataków. Ofiarš coraz częœciej padajš zwykłe urzšdzenia podłšczone do sieci.

Fortinet, globalny dostawca zaawansowanych cyberzabezpieczeń, zaprezentował wyniki najnowszego raportu na temat zagrożeń informatycznych. W czwartym kwartale 2017 roku wykryto œrednio użycie 274 „eksploitów” (programów wykorzystujšcych luki w bezpieczeństwie) na firmę. To wzrost o 82 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrosła także liczba wykrytych rodzin złoœliwego oprogramowania (o 25 proc.) oraz unikalnych wariantów – o 19 proc., co wskazuje na trwajšcš ewolucję narzędzi stosowanych przez cyberprzestępców.



Cyberprzestępcy z coraz większš intensywnoœciš biorš też na cel urzšdzenia IoT ,czyli tzw. internet rzeczy (urzšdzenia podpięte do sieci). Trzy spoœród dwudziestu największych ataków zostało zidentyfikowanych jako wymierzone w urzšdzenia IoT w firmach. W przeciwieństwie do wczeœniejszych ataków, skoncentrowanych na jednym błędzie oprogramowania, nowe botnety IoT (np. Reaper, Hajime) wykorzystujš wiele luk jednoczeœnie.

„Tego typu cyberatak jest znacznie trudniejszy do odparcia. O możliwoœciach Reapera œwiadczy wzrost liczby powišzanych z nim „eksploitów” z 50 tysięcy do 2,7 miliona w cišgu zaledwie kilku dni" - piszš autorzy raportu.

Ponadto eksperci Fortinet wykryli czterokrotnie większš aktywnoœć złoœliwego oprogramowania atakujšcego kamery Wi-Fi.

- Cyberzagrożenia sš coraz bardziej różnorodne i obecnie żadna organizacja nie może być pewna stabilnoœci funkcjonowania bez odpowiednich zabezpieczeń informatycznych. Tradycyjne strategie oraz architektury bezpieczeństwa muszš być zastšpione przez zintegrowane i zautomatyzowane rozwišzania, które działajš z dużš precyzjš i szybkoœciš - komentuje Jolanta Malak, regionalna dyrektor Fortinet na Polskę, Białoruœ i Ukrainę.