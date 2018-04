Jak próbowano złamać Polaków

„Inspekcja" o naszych jeńcach w Kozielsku to spektakl, którym miał wrócić po latach do TVP Grzegorz Królikiewicz.

W trakcie finalnych przygotowań do realizacji plany nieoczekiwanie pokrzyżowała œmierć reżysera we wrzeœniu 2017 roku. Dalszych prac podjšł się jego syn i współautor sztuki, Jacek Raginis-Królikiewicz.

– „Inspekcja" jest rodzajem kontynuacji spektaklu „Anatomia sumień" z 2000 roku o rosyjskich prokuratorach przesłuchujšcych dwóch pozostałych przy życiu uczestników zbrodni katyńskiej – wyjaœnia „Rzeczpospolitej". – Została napisana w 2012 roku, także pokazuje sprawców jako głównych bohaterów, przedstawiajšc ich relacje z ofiarami. Poczštkowo tekst miał charakter eseju cywilizacyjnego. Kiedy zostałem zaproszony przez ojca do współpracy, powstał pomysł, żeby na nowo spojrzeć na cały projekt.

Spektakl pokazuje metody manipulacji Wasilija Zarubina, który, majšc na koncie nieudanš misję na terenie nazistowskich Niemiec, walczy o łaskę Stalina, werbujšc polskich oficerów w obozach w: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, mogšcych w przyszłoœci współpracować z sowieckš władzš. W Kozielsku olbrzymiš częœć jeńców stanowili oficerowie rezerwy, czyli w cywilu lekarze, adwokaci, inżynierowie, profesorowie, artyœci, księża.

Szacunkowe dane

W „Inspekcji" padajš konkretne liczby tych, którzy zdecydowali się na współpracę z Rosjanami. W Kozielsku wœród 5 tysięcy jeńców takich osób było 24, w Starobielsku, wœród 4 tysięcy – 22, w Ostaszkowie – 7 wœród 4700.

– To liczby podane przez Janusza Zawodnego w jednym z przypisów do ksišżki „Katyń", ale tak naprawdę sš one szacunkowe – wyjaœnia reżyser. – Historycy mówiš o kilkudziesięciu osobach, które zgodziły się na współpracę lub jš zadeklarowały. Jest też liczba 400 osób ocalonych przed œmierciš przez Rosjan. Zostały wytypowane na jednš z trzech list, których utworzenia chciał Stalin. Pierwsza – wyliczała tych, w których warto inwestować z uwagi na korzyœci dla Rosji, druga – zdecydowanych na współpracę i trzecia – o których dopominała się zagranica. Dzisiaj wiemy, że chodziło o sugestie strony niemieckiej.

Na pytanie, w jakim stopniu „Inspekcja" oparta jest na faktach, Jacek Raginis-Królikiewicz wyjaœnia: – Zdarzenia sš autentyczne, choć mamy tylko okruchy informacji o tym, co zdarzyło się w Kozielsku. Najwięcej wiedzy dostarczajš wspomnienia Stanisława Swianiewicza „W cieniu Katynia". Niektóre sceny w spektaklu sš ich parafrazami, na przykład decydujšca rozmowa między Henrykiem Minkiewiczem a Zarubinem. Ale nie pozostały protokoły ani notatki z przesłuchań. Z tych okruchów uzupełnionych wyobrażeniami powstała opowieœć, której prawdopodobieństwo konsultowali historycy.

Sowiecki bohater

Wasilij Zarubin (1894–1972), pełnomocnik operacyjny w obozie kozielskim odnotowany został w pamięci ocalałych jako człowiek inteligentny, kulturalny, wykształcony, znajšcy języki obce, korzystajšcy z 500-tomowego zbioru bibliotecznego przywiezionego przez siebie do Kozielska. Sprawiał tak dobre wrażenie, że z polecenia najstarszego stopniem gen. Henryka Minkiewicza jako jedynemu z enkawudzistów jeńcy salutowali, o czym też opowiada spektakl. „Zrozumienie jest pierwszym krokiem do braterstwa i przyjaŸni" – mówi Zarubin do jednego z osadzonych.

– Dzisiaj Zarubin dla sowieckich służb jest bohaterem – dopowiada reżyser. – Był skuteczny i należał do elity sowieckiego wywiadu. Znany jest jako twórca siatki wywiadowczej, która wykradła Amerykanom tajemnicę pierwszej bomby atomowej.

Niektórzy pokazani w spektaklu oficerowie przeżywajš rozterki, siedzšc naprzeciw Zarubina proponujšcego im z dobrotliwym uœmiechem papierosy, wódkę, pomarańcze.

– Spiżowe posšgi mało majš wspólnego z życiem – uważa Jacek Raginis–Królikiewicz. – Nie mówimy, jacy Polacy sš niezłomni, tylko pokazujemy, jak bardzo próbowano ich złamać. Mój tata lubił stawiać problemy na głowie i tu też najpierw zastanawiamy się, pod jakš presjš był stale Zarubin, a potem dopiero pokazujemy presję stosowanš przez niego w stosunku do ofiar.

Mamy skłonnoœć patrzeć na Katyń w kategoriach niewinnej ofiary, przez pryzmat finału filmu „Katyń" Wajdy. A to był tylko tragiczny finał zmagania o dusze. W tej walce z państwem totalitarnym człowiek szukał trwałego punktu odniesienia. Dla polskich oficerów oparciem była wpisana w etos polskiej inteligencji wiara w Boga i Dekalog, kapłani, którzy tam nielegalnie posługiwali.

Okiem ojca

Grzegorz Królikiewicz był jednym z najbardziej kontrowersyjnych współczesnych artystów. I zarazem niezwykle wszechstronnym: scenarzysta, reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych, widowisk telewizyjnych, a także autor ksišżek i esejów z zakresu teorii kina.

– Często pisał rzeczy, które po latach okazywały się nagle bardzo aktualne – przypomina Jacek Raginis-Królikiewicz. – W „Inspekcji" pokazanych jest wiele technik perswazyjnych stosowanych i dzisiaj. Wiele razy na planie miałem wrażenie, że choć już z innego miejsca, ale on wcišż jest obserwatorem. W spektaklu sš cytaty z jego estetyki, na przykład kadry, w których detal na pierwszym planie jest przerysowany, albo gdzie kamera zachowuje się w bardzo ekspresyjny sposób.

Scenografię (Marian Zawaliński) do ponad 70 scen spektaklu stanowiš wyraziste wnętrza nieczynnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi, m.in. potężna chłodnia kominowa. Zdjęcia – Adam Bajerski, kostiumy – Izabela Stronias. Muzyka – Michał Lorenc.

Występujš m.in.: Mariusz Ostrowski (Zarubin), Piotr Głowacki (Stalin), Zygmunt Malanowicz (generał Henryk Minkiewicz), Sławomir Sulej (Beria), Przemysław Bluszcz (Jeżow), Marcin Kwaœny (Swianiewicz), Radosław Pazura (Komarnicki), Piotr Seweryński (pułkownik T.), Zbigniew Moskal (ks. Ziółkowski).