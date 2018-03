Ksiądz bardzo dziś potrzebny

W poniedziałek transmisja spektaklu „Wariacje Tischnerowskie. Kabaret filozoficzny” z krakowskiego Teatru STU.

Grane od dziewięciu lat przedstawienie ma jeszcze dłuższš historię. Powstało jako warsztat w krakowskiej PWST, a inspiratorem był Krzysztof Globisz. Z tego zrębu narodził się póŸniej spektakl w Teatrze STU, w którym Globisz grał Jegomoœcia Autora – księdza Tischnera, majšc za partnera w Jerzym Treli w roli Wawrzka. Teraz Krzysztofa Globisza zastšpił Piotr Cyrwus.

W przedstawieniu według scenariusza Artura „Barona” Więcka i w jego reżyserii wykorzystane zostały fragmenty bestsellerowej „Historii filozofii po góralsku” Józefa Tischnera. Dowodził w niej, że tylko takie teorie filozoficzne majš wartoœć, które dajš się przełożyć na góralski. Jednoczeœnie stworzył kalejdoskop dowcipnie i ciepło sportretowanych postaci.

– Spektakl wcišż jest grany przy pełnej widowni – zauważa reżyser. – Dziœ sposób myœlenia księdza Tischnera, jego patrzenie na œwiat jest ludziom bardzo potrzebne. Z jednej strony bardzo pozytywne, a z drugiej – dosadne. Z jeszcze innej – głębokie, pełen humanizmu. I co ważne – nie brak mu humoru. O bardzo poważnych sprawach Tischner umiał mówić z dystansem, znajdujšc anegdotę do opisu głębokich, skomplikowanych zjawisk.

Sš też w przedstawieniu fragmenty „Wieœci ze słuchanicy”, czyli rozmowy podhalańskiej poetki Wandy Czubernatowej z księdzem Tischnerem. Spektakl przedstawia dzień z życia Księdza – Jegomoœcia Autora podzielony między spotkania z mieszkańcami okolicznych wiosek.

– Dla mnie ksišdz Tischner był wielkim autorytetem i jest nim do dzisiaj – zwierza się Artur „Baron” Więcek. – Miałem szczęœcie go znać. Kiedy przed wielu laty przyjechałem do Krakowa i dowiedziałem się, że jest ksišdz z Podhala, który z humorem mówi o Biblii, powędrowałem do niego na zajęcia. Miał fantastycznš osobowoœć łšczšcš ciepło prostego, zwyczajnego człowieka z myœlicielem, filozofem tłumaczšcym œwiat. I to w taki sposób, żeby nikogo nie zgubić, do każdego znaleŸć klucz. Patrzył na œwiat w bardzo pozytywny sposób i to się udzielało wszystkim, którzy z nim obcowali. Wspólnie zrobiliœmy m.in. „Historię filozofii po góralsku”. Już wtedy nie mówił, ale zobaczył jeszcze pierwsze gotowe odcinki.

Na pytanie, czy spektakl znaczył przed laty co innego niż dziœ, reżyser odpowiada: - Mam wrażenie, że z czasem zyskuje, bo œwiat naokoło potwornie głupieje i marnieje. Kiedy czytamy Tischnera zabierajšcego głos w debacie publicznej, to tym wyraŸniej widać, że żyjemy na poziomie tabloidu. Ludzi ujmuje jego umiejętnoœć znajdowania hierarchii w patrzeniu na problemy œwiata. Obcowanie z Tischnerem jest jak picie Ÿródlanej wody. Gdy się ma problem, dobrze do niego sięgnšć.

W spektaklu występujš także: Beata Schimscheiner, Marcin Zacharzewski, Andrzej Róg, Monika Kępka i Krzysztof Pluskoty.

Ks. Józef Tischner

Tydzień temu, 12 marca, œwiętowałby 87. urodziny. Od 18 lat nie ma go z nami. Urodzony i wychowany na Podhalu nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Był tyleż księdzem, filozofem i publicystš, co góralem, kapelanem Zwišzku Podhalan.

Szczególnie wiele serca ksišdz Józef Tischner okazywał ludziom wštpišcym i poszukujšcym. Nie miał gotowych recept i odpowiedzi na wszystkie pytania. „Jego osobowoœć była ważniejsza niż twórczoœć” – powiedział Krzysztof Zanussi, który razem z nim studiował na Wydziale Filozofii. Potwierdzeniem tych słów była m.in. nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksišżek wręczona księdzu Tischnerowi za to, że stał się w Polsce „jednym z nielicznych autorytetów”. Najszerszy kršg czytelników zyskał dzięki telewizji i rozmowom z Jackiem Żakowski.

Józef Tischner, współzałożyciel i prezes Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, członek Papieskiej Akademii Nauk, kapelan „Solidarnoœci” był też człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru. Gdy rok przed œmierciš przybył na spotkanie z Ojcem œwiętym na wózku inwalidzkim, nie mógł już mówić. Wręczył papieżowi kartkę z napisem: „Tischner mobile”. Z kolei „Trzeba być w butach na weselu” napisał na kartce zapytany, dlaczego przebiera się ze szpitalnej piżamy w swojš sutannę na wręczenie Orderu Orła Białego. Już wtedy był bardzo chory. Swoje umieranie znosił jednak z wyjštkowš cierpliwoœciš i pogodš ducha – tak zapamiętali go m.in. pielęgniarka i lekarz czuwajšcy przy nim do ostatnich chwil. Ks Józef Tischner mówił o sobie, że najpierw jest człowiekiem, potem filozofem, potem dopiero księdzem.

„Był przykładem księdza, który nie boi się trudnych intelektualnie sytuacji, trudnych pytań. Był dowodem, że we współczesnym œwiecie jest miejsce dla księdza, że ksišdz jest potrzebny, jeœli tylko potrafi mówić językiem zrozumiałym” – powiedział ks. Adam Boniecki po jego œmierci.