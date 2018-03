Spektakle o emigracji 1968 roku potrafią wstrząsnąć widzem

Liczne spektakle o emigracji 1968 roku potrafiš wstrzšsnšć widzem, ale bywajš też dodatkiem do rocznicowych obchodów.

Takich premier mamy w Warszawie wysyp: „Sprawiedliwoœć" w Powszechnym, „Kilka obcych słów po polsku" Teatru Żydowskiego i Polskiego, „Zapiski z wygnania" w Polonii. Czy trzeba było czekać 50 lat, by mówić o tym, jak haniebnie zachowała się władza w 1968 r.? Czy obecny spór o ustawę o IPN nie zintensyfikował artystycznych działań?

Historia i aktualna rzeczywistoœć wdarły się na scenę, co może być siłš artystycznej wypowiedzi i jej zagrożeniem. Teatr potrzebuje dystansu, czasem metafory, inaczej zmienia się w publicystykę i zachowuje wartoœć przez chwilę.

Zdawał sobie z tego sprawę Michał Zadara, reżyser i współscenarzysta z Nawojkš Gurczyńskš „Sprawiedliwoœci". Spektakl, przy którym pracowała też grupa historyków i prawników, ma ostentacyjnie plakatowo-publicystyczny charakter. Twórcy udowadniajš, że wypędzenie ludzi pochodzenia żydowskiego z Polski to zbrodnia ludobójstwa – wprowadzili takie ustalenia prawne jak hitlerowskie ustawy norymberskie.

„Sprawiedliwoœć" to wykład prawno-historyczny, przypomina też filmy amerykańskie, w których dziennikarze tropiš afery polityczne. To œledztwo ma wskazać winnych, bo zbrodnia przeciwko ludzkoœci nie ulega przedawnieniu.

Ci jednak, którzy jš rozpętali i organizowali, zmarli. Kogo zatem można dziœ skazać? Kilku żyjšcych dziennikarzy, który pisali na zamówienie władzy ohydne teksty? A może tych, którzy nadal zajmujš mieszkania przejęte od emigrantów? Byłaby to wykoœlawiona sprawiedliwoœć i z tym przeczuciem widz wychodzi z teatru, bogatszy jedynie o wiedzę o szeregu faktów i argumentów.

„Kilka obcych słów po polsku" nie oskarża, wspomina i zmusza do zwierzeń. Na kanwie rozmów z dziećmi marcowych wypędzonych tekst napisał Michał Buszewicz, a wyreżyserowała Anna Smolar o życiorysie jak jej bohaterowie. Sš w spektaklu poruszajšce momenty, nie tylko dlatego, że widz z 2018 roku nie ma często pojęcia, jak odbywał się ten przymusowy exodus z Polski.

Od dramatów upodlonych ludzi bardziej traumatyczne bywajš losy tych, którzy dorastali lub urodzili się na emigracji. Polski nie cierpiš lub sš ciekawi, niemal wszyscy pytajš, kim sš, i szukajš swoich korzeni.

Z ich losów można ułożyć surowš tragedię. Anna Smolar zastosowała chwyty typowe dla dzisiejszego teatru i wiele historii straciło wartoœć przez banalne pomysły. Warto zaœ wierzyć w siłę samego słowa, tak jak Krystyna Janda. W „Zapiskach z wygnania" (reżyseria Magda Umer) przez półtorej godziny stoi na scenie w półmroku, a kamera pokazuje jej twarz w zbliżeniu. Posłużywszy się wspomnieniami Sabiny Baral, opowiada o dziewczynie, która w 1968 r. miała 20 lat.

We Wrocławiu rzucano w Sabinę kamieniami, musiała więc zostawić swš miłoœć, Jacka, i wyjechać. Na granicy celnik oderwał obcasy z kozaków szukajšc pieniędzy, wyrzucił ukochane tomiki z polskš poezjš. Tę opowieœć Krystyna Janda przerywa piosenkami, które delikatnie nuci, jakby potrzebujšc wytchnienia od ciężaru wspomnień.

To była pokojowa eksterminacja ludzi – mówi w pewnym momencie – którym udało się przeżyć Holokaust w obozach, w szafach czy piwnicach i którzy w Polsce próbowali odbudować swoje życie. Trwało ono zaledwie 23 lata. Tak widzi 1968 rok Sabina Baral, która potem w Ameryce odniosła sukces zawodowy i rodzinny. Ale cišgle tkwi w niej to wygnanie, co w sposób prosty, ale wstrzšsajšcy, przekazuje Krystyna Janda.