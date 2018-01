Jan Klata o inscenizacji „Miarki za miarkę" Szekspira w Pradze

Reżyser mówi Jackowi Cieœlakowi o swej inscenizacji bardzo aktualnej „Miarki za miarkę" Szekspira w Pradze.

Rzeczpospolita: Powiedział pan, że szekspirowska „Miarka za miarkę" jest utworem idealnym na nasze czasy. Dlaczego?

Jan Klata: To tekst, który mówi o manipulacji władzy, o relacji pomiędzy męskš a żeńskš częœciš społeczeństwa, o okrucieństwie prawa ingerujšcego w najbardziej intymne sfery życia osobistego oraz o granicach przebaczenia. „Miarka za miarkę" jest potwornie mroczna, na wskroœ przenikliwa, a jednoczeœnie zabawna, przerażajšco œmieszna. Cóż, od jakiegoœ czasu nie mogę się oprzeć wrażeniu, że granice pomiędzy tym, co groteskowe, a tym, co œmiertelnie poważne, coraz trudniej uchwycić.

Nie wiadomo, czy œmiać się, czy płakać?

Tak. Bez względu na to, czy znajdujemy się w Anglii, w Polsce, w Czechach czy w Wiedniu.

Szekspir napisał sztukę, która rozgrywa się w Wiedniu.

Umieœcił sztukę w bliżej nieokreœlonym katolickim kraju, ponieważ nie mógł opowiedzieć wprost o Anglii i o tym, jakie prawo angielscy purytanie mieli narzucić wszystkim poddanym króla Jakuba Stuarta.

Purytanie wszędzie sš tacy sami.

Chcš przymusowo porzšdkować życie innych, dla ich wiecznego dobra, oczywiœcie. Na co Szekspir odpowiada: „Nie sšdŸcie, abyœcie nie byli sšdzeni. Bo takim sšdem, jakim sšdzicie, i was osšdzš; i takš miarš, jakš wy mierzycie, wam odmierzš". Przypomnijmy, że król Jakub I zlecił najsłynniejsze tłumaczenie Biblii na angielski i był zainteresowany, czy można poprzez prawo próbować ulepszać ludzi, czy też tylko eliminować zło. Szekspir odniósł się do tego sztukš umieszczonš w Wiedniu, którym rzšdzi ksišżę o typowo austriackim imieniu Wincencjo. Z niejasnych powodów zrzeka się władzy na rzecz Angela, krystalicznie czystego, prawego purytanina, i znika, obwieszczajšc, że udaje się do Polski. Tymczasem Angelo postanawia uzdrowić społeczeństwo, nagle bezwzględnie egzekwujšc absolutnie drakońskie prawa, służšce regulacji życia seksualnego obywateli.

Dodajmy, że za czasów Wincencja rozszalała się korupcja.

Władza się zużyła sprawowaniem władzy, cóż – bywa. Kraj był w chaosie po kilkunastu latach rzšdów poprzedniej ekipy. Nowe rzšdy odkurzyły stare prawa, a pierwszš ofiarš jest Claudio skazany za stosunki pozamałżeńskie, co prawda z ukochanš narzeczonš, niemal żonš, ale bez odpowiedniego sakramentu. Kochajš się, ona jest w cišży, ale prawo zostało naruszone. Claudio zostaje skazany na œmierć, co ma być sztandarowym przykładem działalnoœci nowych rzšdów. Społeczeństwo jest w szoku, a do Angela przychodzi piękna Izabela, by prosić o uniewinnienie. Niezłomny Angelo zakochuje się w niej. Problem polega na tym, że ona jest siostrš mężczyzny skazanego na œmierć za rozwišzłoœć i do tego zakonnicš. Mamy szansę przekonać się, czy purytański Angelo stosuje wobec siebie te same drakońskie zasady co wobec innych. Nie zdradzę chyba zbyt wiele, ujawniajšc, że w rezultacie pada propozycja ułaskawienia za seks, a ksišżę Wincencjo udawał tylko, że zrezygnował z władzy na zawsze, i w przebraniu mnicha intryguje za plecami Angela. Jako spowiednik, oczywiœcie, bo mamy do czynienia z sojuszem władzy i ołtarza. Zaskakujšce, prawda?

Czy nie stworzył pan czasem kalki opowieœci o współczesnej Polsce?

Wiernie przytaczam fabułę szekspirowskiej sztuki z poczštku XVII wieku. Można podać wiele powodów rezygnacji księcia z władzy. Metafizyczna podpowiada, że Ksišżę-Bóg poddaje próbie Angela-Hioba. Technologia sprawowania władzy podpowiada, że ksišżę postanowił wyczyœcić swojš politycznš hipotekę, by powrócić do kraju na białym koniu. Niezwykle interesujšce sš relacje damsko-męskie. Fascynujšce, w jak męskim œwiecie żyjemy. To mężczyŸni wcišż reglamentujš seksualnoœć, wyznaczajšc granice tego, co jest, a co nie jest dozwolone w sferze intymnej. Interesuje mnie też kwestia wspólnoty ufundowanej na prawie boskim, a także teokratyczny cień stanowionego prawa i wynikajšce z tego napięcia. Intrygujšce jest to, że niezmiennym patentem na inwigilację jest mnisi habit, instytucja zakonnika i spowiedzi, ewoluujšca technologicznie w praktycznš wszechwiedzę władzy o obywatelach. Coraz bardziej aktualne jest pytanie dotyczšce tego, kiedy wszechwiedzšca władza pozwala nam zbłšdzić, przymyka oko, a kiedy karze bezwzględnie. Ale jest też pytanie, co jednostka robi ze swojš wolnoœciš w ramach społeczeństwa konsumpcyjnego żyjšcego bez głębszego sensu i umiaru.

Czy ludzie pokroju Angelo sš hipokrytami, czy zaczynajš ulegać pokusom w sposób zaskakujšcy ich samych?

Angelo, jak samo imię wskazuje, jest aniołem. W czasach Szekspira miało to dodatkowe znaczenie, ponieważ najpopularniejsza wówczas w obiegu złota moneta nazywała się właœnie angel, od Archanioła Michała na awersie. Nowy namiestnik ma naprawdę wielki problem: zakochujšc się, przeżywa wewnętrzny konflikt, rozdarty pomiędzy prawami, które przywrócił, i emocjami, które nimi zawładnęły. Przywracajšc dawne prawa, od razu padł ich ofiarš. Angelo staje się aniołem upadłym. Inspiracja Szekspira jest biblijna: „Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteœ, gdy zabierasz się do sšdzenia. W jakiej bowiem sprawie sšdzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osšdzasz". Skutecznoœć stanowienia prawa, jego funkcjonowanie w społeczeństwie to mój konik już od dawna, studiowałem prawo, co prawda, nie tam, gdzie prezydent Duda, bo na UW, no i krócej.

Czy ma znaczenie, że po odejœciu ze Starego Teatru wystawia pan spektakl na obczyŸnie? A może na wygnaniu?

Nie przesadzajmy. Lubię pracować za granicš, jestem ciekawy nowych artystycznych doœwiadczeń, pracowałem od Madrytu do Moskwy, z aktorami kilkunastu narodowoœci. Mniej więcej jednš trzeciš spektakli wyreżyserowałem poza Polskš. Na pewno nie jest tak, że zrobiłem spektakl poza ojczyznš, bo nie mam możliwoœci pracować w kraju. Nawet wicepremier Gliński zapewniał publicznie, że nie zabrania mi reżyserowania w Polsce. Oczywiœcie, zobaczymy, jak będzie po wyborach samorzšdowych. Po premierze w Pradze wracam na łono podniesionej z kolan ojczyzny i jadę do Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie Maciej Nowak zaproponował mi wyreżyserowanie „Wielkiego Fryderyka" Adolfa Nowaczyńskiego, a Jan Peszek zaszczycił mnie, przyjmujšc rolę tytułowš. Proszę nie pytać, jak będzie wyglšdać korona króla.

Jan Klata (1973), jeden z najważniejszych polskich reżyserów teatralnych. Do czerwca 2017 roku był dyrektorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Wyreżyserował m.in. „Hamleta", „Transfer!", „Trylogię", „Króla Ubu", „Wroga ludu", „Wesele". Premiera „Miarki za miarkę" w Divadle Pod Palmovkou w najbliższš sobotę. Na zdjęciu: podczas próby w Pradze.