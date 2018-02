Kaczmarski śpiewany na nowo

Jerzy Satanowski wystawia w Teatrze Nowym w Poznaniu „Kanapkę z człowiekiem” według z songami Jacka Kaczmarskiego.

Jest reżyserem, autorem układu tekstów i kilku nowych œpiewanych w tym przedstawieniu oraz aranżacji utworów Jacka Kaczmarskiego. – Na spektakl - mówi o sobotniej premierze Jerzy Satanowski - złożš się 22 piosenki, wœród których sš tytuły najbardziej znane i kojarzone z tym artystš.

Nie zabraknie więc: „Naszej klasy”, „Obławy”, czy „Powrotu”. Będš też „Dzieci Hioba” i utwory inspirowane zarówno historiš, jak i różnymi dziedzinami sztuki, w tym malarstwem. Tytuł przedstawienia - będšcy również tytułem piosenki Kaczmarskiego - zaczerpnięty został, z obrazu Bronisława LInkego „Kanapka z człowiekiem”. Przedstawia on człowieczka na kromce chleba tuż przed szeroko otwartymi czyimiœ ustami.

Dzieł plastycznych, które inspirowały barda, było kilkadziesišt, a wœród najbardziej charakterystycznych jest w spektaklu „Rejtan” Jana Matejki. Jego opis Kaczmarski zawarł w formie raportu ambasadora Rosji w Warszawie do carycy Katarzyny Wielkiej.

Jerzy Satanowski podkreœla, że przedstawienie w Teatrze Nowym, choć nie ma fabuły i składa się niemal wyłšcznie z piosenek, nie będzie zwykłym koncertem. - Teksty Jacka Kaczmarskiego - tłumaczy - nie sš łatwe czy o niczym. Dla zrozumienia kontekstu wymagajš od słuchacza sporego zasobu wiedzy. W dodatku sš pewnego rodzaju odzwierciedleniem czasu, w którym powstawały. Do ich wykonania zaprosiłem artystów w różnym wieku i z różnym doœwiadczeniem życiowym. Chciałem, by powstał spektakl zarówno polityczny, bo taka była twórczoœć Jacka Kaczmarskiego, jak i surrealistyczny.

Na scenie pojawi się pięć œpiewajšcych aktorek – nazwanych przez reżysera wdowami po Kaczmarskim – oraz goœcinnie Marcin Januszkiewicz, który wciela się w postać barda. Dlaczego słowa Kaczmarskiego, symbolu buntu Jerzy Satanowski powierza kobietom? – One dzisiaj - nie tylko w Polsce - stajš się bohaterkami najgłoœniejszych akcji protestacyjnych - odpowiada reżyser. - Przejęły to, co jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku było domenš mężczyzn. A ponadto, niby utwory sš te same, ale kobiecy sposób pojmowania œwiata jest inny, inna jest też wrażliwoœć i to właœnie było dla mnie ciekawe, to chciałem pokazać.

Motywem przewodnim będzie wiersz „Tunel” (z muzykš Mirosława Czyżykiewicza) napisany tuż przed œmierciš, w którym Jacek Kaczmarski m.in. dowodzi: „Nie mogšc tedy stwierdzić, czym w piekle, czym w niebie -Dosłownie i w przenoœni – doszedłem do siebie. / Pojšłem – w psa skomleniu i papugi wrzasku - Że tylko tutaj szukać mi mroków i blasków”.

Zdaniem twórcy spektaklu, słowa Kaczmarskiego znowu wchodzš w naszš rzeczywistoœć i zdajš się być coraz bardziej aktualne. Zyskujš uniwersalizm tak charakterystyczny dla wybitnej poezji. – A przecież – opowiada Jerzy Satanowski – mam w uszach swoje z Jackiem spory z czasów, kiedy w Polsce nadeszła wolnoœć, kiedy on przestał być spikerem w Radiu Wolna Europa, mógł już wrócić z zagranicy i skończyć z pisaniem politycznie zaangażowanych tekstów. Mówiłem mu wtedy, by dał sobie spokój, bo jego bunt, walka polityczna nie ma już przecież prawdopodobnie żadnego sensu. I okazuje się, że Ÿle prorokowałem.

– Moim zdaniem - dodaje Jerzy Satanowski - Kaczmarski, który niemal zawsze miał pod rękš gitarę, swoje utwory niepotrzebnie wykonywał jakby w poœpiechu. Nie dawał im wybrzmieć, dotrzeć do słuchacza. To właœnie zmieniam. Wszystkie songi zostały zaaranżowane na zespół muzyczny, który pod kierownictwem Jacka Skowrońskiego, uczestniczy w przedstawieniu. A każdej z wykonawczyń, poczštkowo proponowałem wybór piosenki z pewnego zbioru utworów. W ten sposób, pragnšłem, by œpiewały to co czujš. Jedynie Marcin Januszkiewicz - jako Jacek Kaczmarski - musi się zmierzyć z moim zamysłem reżyserskim.

Sobotnia premiera spektaklu Jerzego Satanowskiego otwiera w Teatrze Nowym w Poznaniu „Sezon na Polskę”. W „Kanapce z człowiekiem” w sobotę wystšpiš: Pamela Adamik, Bożena Bobrowska-Kropielnicka, Karolina Głšb, Oliwia Nazimek, Agnieszka Różańska i Marcin Januszkiewicz.